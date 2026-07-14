Цены на нефть достигли месячного пика на фоне новых ударов США по Ирану

Новая эскалация на Ближнем Востоке снова подтолкнула нефтяной рынок вверх. Инвесторы опасаются перебоев с поставками через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Мировые цены на нефть поднялись до самого высокого уровня почти через месяц после новых ударов США по Ирану и обострения ситуации вокруг Ормузского пролива.

По состоянию на 14 июля фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,5% – до 84,54 доллара за баррель, а американская WTI подорожала на 1,1% – до 79,02 доллара. Для обоих эталонных сортов это стало самым высоким уровнем почти за месяц.

Аналитики Ritterbusch and Associates считают, что новые атаки между США и Ираном могут продолжаться, а это и дальше будет поддерживать высокие цены на нефть.

"Восстановление атак между США и Ираном набирает обороты на этой неделе и, вероятно, будет продолжаться, учитывая дополнительные бомбардировки со стороны США, которые произошли ночью после возобновления американской блокады Ормузского пролива", - говорится в отчете энергетической консалтинговой компании.

Дополнительное влияние на котировки оказали сообщения об атаке на два нефтяных танкера из ОАЭ.

В то же время, сдерживающим фактором для дальнейшего роста остаются опасения относительно ускорения инфляции. Удорожание энергоносителей может вынудить центральные банки дольше удерживать высокие процентные ставки, что способно замедлить экономический рост и сократить спрос на нефть.

Что известно о новой эскалации на Ближнем Востоке

Напомним, в ночь на 12 июля Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива, обвинив несколько судов в попытке пройти по несанкционированному маршруту. Во время инцидента иранские силы атаковали контейнеровоз, после чего США нанесли серию ударов по иранским целям.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства.