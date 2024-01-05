Мировые цены на продукты питания показали самое большое годовое падение с 2015 года

Мировые цены на продовольственные товары в 2023 году продемонстрировали самое большое годовое падение с 2015 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию продовольственного агентства ООН ( ФАО ).

Индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на ряд продовольственных товаров, в декабре составил в среднем 118,5 пунктов, что на 1,5% ниже, чем в ноябре, и на 10,1%, чем в декабре 2022 года.

Хотя индекс отслеживает стоимость сырьевых товаров, а не розничные цены, резкое падение может указывать на потенциальное облегчение для потребителей, поскольку цены на продукты питания снижаются с пика 2022 года, который последовал за вторжением России в Украину и вызвал кризис стоимости жизни по всему миру.

В течение год индекс ФАО был на 13,7% ниже среднего значения за предыдущий год, причем за этот период выше был только индекс цен на сахар.

Цены на продукты

Индекс цен на зерновые ФАО за год был на 15,4% ниже среднего уровня 2022 года, что отражает хорошее снабжение мировых рынков. Однако индекс цен рис показал рост на 21%, в основном из-за опасений по поводу влияния Эль-Ниньо на производство риса и последствий экспортных ограничений, введенных Индией.

Индекс цен на растительное масло ФАО, в целом за 2023 год оказался на 32,7% ниже уровня предыдущего года.

Индекс цен на сахар ФАО снизился в декабре 16,6%, хотя все еще выше на 14,9% по сравнению с декабрем 2022 года.

Индекс цен на мясо ФАО упал за год 1,8%. Индекс цен на молочные продукты на 16,1% ниже своего значения в декабре 2022 года.

Цены в Украине

Напомним, Министерство аграрной политики Украины в очередной раз повысило прогноз урожая в этом году благодаря рекордной урожайности зерновых. Общий объем урожая зерновых и масличных культур на 2023 год составляет 81,3 млн тонн.

По данным министерства, увеличился уровень урожайности зерновых - до 54,7 ц/га. Это рекордный показатель для Украины.

Высокий урожай этого года был одним из основных факторов низкой инфляции во второй половине 2023 года, которая упала до 5,1% - самого низкого уровня с 2020 года.