Цены на лекарства ограничат с 1 марта: Кабмин установил размеры надбавок в аптеках

Согласно документу, с 1 марта на безрецептурные лекарственные средства торговая (розничная) надбавка в аптеках не должна превышать 35% к закупочной цене.

На лекарственные средства, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, устанавливается такая максимальная торговая (розничная) надбавка к закупочной цене:

на лекарства стоимостью до 100 гривен - 25%,

от 100 до 500 гривен - 20%,

более 1000 гривен - 10%.

На рецептурные лекарства будет такая максимальная надбавка:

до 500 гривен - 25%,

от 100 до 500 гривен - 20%,

более 1000 гривен - 10%.

Кроме того, предельные снабженческо-сбытовые надбавки ограничиваются уровнем не выше 8%.

С 1 марта в Украине запрещено предоставление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.

Также с 1 марта Госпродпотребслужба возобновит проверки аптек и поставщиков лекарств.

Борьба с подорожанием лекарств

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что цены на лекарства в Украине "абсолютно неадекватные". Президент провел на эту тему совещание с представителями правительства, а затем - заседание СНБО, на котором было принято решение по лекарствам.

Затем Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 12 февраля по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев.

Кабмин 14 февраля принял постановление об ограничении надбавок на лекарства.