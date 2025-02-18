Цены на лекарства ограничат с 1 марта: Кабмин установил размеры надбавок в аптеках

Кабинет министров обнародовал постановление по стабилизации цен на лекарственные средства. Торговая надбавка на лекарства в аптеках будет дифференцированной и будет зависеть от цены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 14 февраля 2025 г. № 168.
Согласно документу, с 1 марта на безрецептурные лекарственные средства торговая (розничная) надбавка в аптеках не должна превышать 35% к закупочной цене.
На лекарственные средства, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, устанавливается такая максимальная торговая (розничная) надбавка к закупочной цене:
На рецептурные лекарства будет такая максимальная надбавка:
Кроме того, предельные снабженческо-сбытовые надбавки ограничиваются уровнем не выше 8%.
С 1 марта в Украине запрещено предоставление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.
Также с 1 марта Госпродпотребслужба возобновит проверки аптек и поставщиков лекарств.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что цены на лекарства в Украине "абсолютно неадекватные". Президент провел на эту тему совещание с представителями правительства, а затем - заседание СНБО, на котором было принято решение по лекарствам.
Затем Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 12 февраля по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев.
Кабмин 14 февраля принял постановление об ограничении надбавок на лекарства.