Цены на квартиры в Украине взлетели: где жилье подорожало больше всего, а где подешевело

Где квартиры подорожали больше всего

В августе 2025 года по сравнению с августом 2024 года наибольший рост медианных цен на однокомнатные квартиры наблюдался в таких городах:

Одесса - +26%, 1,7 млн гривен (41 тыс. долларов);

+26%, 1,7 млн гривен (41 тыс. долларов); Ужгород - +25%, 2 млн гривен (48 тыс. долларов);

+25%, 2 млн гривен (48 тыс. долларов); Винница - +21%, 2,1 млн гривен (50,6 тыс. долларов).

На 16-17% выросли цены в Киеве (3,1 млн гривен, 74,6 тыс. долларов), Харькове (857 тыс. гривен, 20,6 тыс. долларов), Ровно (1,5 млн гривен, 36,1 тыс. долларов) и Черновцах (1,7 млн гривен, 41 тыс. долларов).

Во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе квартиры подорожали на 14-15% - их медианная стоимость теперь достигает от 1,8 млн до 2,3 млн гривен.

Умеренный рост

На 11-12% выросли цены в Черкассах (1,6 млн гривен), Хмельницком (1,4 млн гривен) и Луцке (1,7 млн гривен).

В Житомире и Чернигове подорожание составило 9-10%, в Кропивницком, Днепре, Полтаве и Николаеве - 3-5%.

Где квартиры подешевели

Единственные города, где цены снизились:

Херсон - цены снизились на 6%, до 580 тыс. гривен (14 тыс. долларов);

- цены снизились на 6%, до 580 тыс. гривен (14 тыс. долларов); Запорожье - цены снизились на 2%, до 647 тыс. гривен (15,6 тыс. долларов).

Общая динамика

В среднем по Украине медианная стоимость покупки однокомнатной квартиры в августе 2025 года выросла на 13% (12,8% в долларах США) по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожали квартиры на Западе страны и в крупных городах, тогда как в регионах, приближенных к фронту, цены остаются самыми низкими.