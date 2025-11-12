Цены на квартиры в некоторых городах выросли на 24%: где жилье подорожало больше всего

Согласно анализу медианных цен на жилье за год, самая низкая стоимость зафиксирована в Харькове и Днепре. При этом в Днепре цены остались почти на уровне прошлого года, тогда как в Харькове они выросли местами на 24%. В Одессе фиксируется умеренный рост, а самые высокие цены традиционно наблюдаются в Киеве и Львове.

Однокомнатные квартиры

В Харькове медианная цена однокомнатной квартиры в октябре 2025 года составила 866 тыс. гривен (21 тыс. долларов), что на 16% больше, чем в октябре 2024 года. Днепр занимает второе место по доступности: 1,1 млн гривен (26 тыс. долларов), рост за год - 5%.

В Одессе однокомнатные квартиры стоят 1,7 млн гривен (40 тыс. долларов), что на 22% больше по сравнению с прошлым годом - рекордный рост среди анализируемых городов. Киев и Львов остаются самыми дорогими: 3,2 млн гривен (76 тыс. долларов) и 2,3 млн гривен (55 тыс. долларов) соответственно, рост - +13% и +10%.

Двухкомнатные квартиры

Самые доступные двухкомнатные квартиры в Харькове - 1,4 млн гривен (33 тысячи долларов), но именно здесь наблюдается наибольший рост - +24% за год. В Днепре медианная цена двухкомнатных квартир - 1,5 млн гривен (36 тыс. долларов), увеличение лишь на 3%.

В Одессе цены выросли на 18% - до 2,3 млн гривен (55 тыс. долларов). В Киеве и Львове медианная стоимость двухкомнатного жилья составляет 4,8 млн гривен (114 тыс. долларов) и 3,1 млн гривен (74 тыс. долларов) соответственно, что на 11% и 14% больше, чем год назад.

Трехкомнатные квартиры

Самые доступные трехкомнатные квартиры в Харькове - 1,8 млн гривен (43 тыс. долларов), рост за год +22%. В Днепре медианная цена - 2,1 млн гривен (50 тысяч долларов), +12% за год.

В Одессе трехкомнатные квартиры подорожали на 17%, до 2,9 млн гривен (69 тыс. долларов), во Львове - на 12%, до 3,9 млн гривен (92 тыс. долларов). Киев остается самым дорогим городом: 7,1 млн гривен (168 тыс. долларов), +14% по сравнению с октябрем 2024 года.