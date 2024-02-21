Цены кусаются. Что влияет на стоимость импортных овощей и фруктов

Какие импортные овощи и фрукты наиболее широко представлены в Украине

На украинском рынке представлен обширный ассортимент зарубежных овощей и фруктов, включая помидоры, огурцы, картофель, цитрусовые и бананы.

Как рассказала в комментарии РБК-Украина руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович, за последние годы наблюдается растущий интерес к импортным овощам и фруктам среди потребителей.

Спрос на экзотические фрукты, такие как киви, манго, ананасы, импортные сорта помидоров и огурцов также растет. Это приводит к более широкому представлению импортных товаров на рынке.

Почему цены на импортную продукцию "кусаются"

Полакомиться сочными фруктами украинцы могут в любой сезон, впрочем, их цена достаточно высока. То же касается и огурцов, томатов, перца. На полках магазинов есть свежие овощи круглый год, но зимой – это преимущественно импорт.

Аналитик УКАБ Максим Гопка отмечает, что на ценообразование продукции из-за рубежа вливает несколько факторов. Во-первых, внутренняя ситуация на рынке экспортера (мировые тенденции). Во-вторых, стоимость усложненной логистики.

Фото: зимой в Украине доступны импортные помидоры и огурцы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цена на импортные овощи и фрукты может изменяться из-за таких факторов:

колебания валютных курсов, поскольку большинство импортных товаров рассчитаны в иностранной валюте;

транспортные расходы, таможенные пошлины и тарифы – могут изменяться в зависимости от политики государства;

погодные условия и проблемы с выращиванием в странах-экспортерах – могут привести к дефициту и повышению цен.

"Таким образом, увеличение стоимости импортных овощей и фруктов может быть результатом комплексного влияния этих факторов, и часто "кусается" для конечного потребителя", – объяснила эксперт рынка "Шувар" Татьяна Попович.

Что происходит с ценами на импорт

Помидоры

Цена на томаты в феврале выросла по сравнению с предыдущими зимними местами. По данным мониторинга портала Минфин, в декабре средняя стоимость составляла 86,27 грн/кг, в январе – 90,23 грн/кг, на 20 февраля – 94,57 грн/кг.

Основные поставки томатов на украинский рынок зимой идут из Турции. Профильный портал EastFruit сообщает, что продавцы объясняют рост стоимости высокими ценами на тепличные томаты на внутреннем рынке Турции. Еще одним поводом для подорожания тепличных помидоров стало ограниченное предложение этой продукции.

Аналитики портала говорят, что основное предложение в Украине в феврале составляет исключительно импортная продукция, поскольку украинские тепличные комбинаты выйдут на рынок не раньше середины марта.

Скриншот varus.ua

В супермаркетах цены на красные тепличные помидоры разнятся. По акционным предложениям в Varus предлагают продукцию за 84,9 грн/кг, в АТБ – за 89,99 грн/кг, в Сильпо – за 90 грн/кг, в Metro – 103,9 грн/кг, в Megamarket – 109,5 грн/кг.

Огурцы

Цена огурцов на 20 февраля в Украине колеблется от 99 до 170 грн/кг. В супермаркетах есть выбор украинской тепличной продукции, а также импортные огурцы.

Например, огурцы из Турции в АТБ можно найти за 99,89 грн/кг, в Varus цена на собственный импорт составляет 119,9 грн.

Самые дорогие огурцы – гладкие, долгоплодные из украинских теплиц (169 грн/кг в Сильпо и Novus, 137,95 грн/кг в АТБ).

Скриншот atbmarket.com

Сладкий перец

На полках супермаркетов большой выбор разноцветных сладких перцев из Турции, Нидерландов. Цена варьируется от 126 до 160 грн/кг. К примеру, в АТБ сладкий красный перец стоит 125,95 грн/кг, в Сильпо – 136,1 грн/кг, в сети Varus – 159,9 грн/кг.

Апельсины

По данным портала Минфин, среднемесячная цена на апельсины стабильна с декабря – 73-74 грн/кг. Однако в ряде магазинов цитрусовые можно купить гораздо дешевле.

46,95 грн стоит килограмм апельсинов из Египта в АТБ, 44,9 грн/кг – собственный импорт в Varus. В Сильпо за 40 грн/кг продают апельсины из Турции, за 51 грн/кг – египетские цитрусовые, за 75,6 грн/кг – апельсины из Испании.

Бананы

В супермаркетах представлены бананы преимущественно из Эквадора. Средняя цена на 20 февраля составила 64,87 грн/кг и фактически не менялась за последние два месяца. В АТБ килограмм бананов стоит 64,85 грн, в Novus – 64,99 грн, в Ашане – 64,8 грн.

Бананы в Сильпо стоят от 65 до 124 грн/кг в зависимости от сорта.

Скриншот shop.silpo.ua

Сезонное украинское. Какие овощи стоят дешевле

Украина является страной с большим разнообразием овощей и фруктов, которые выращиваются собственными силами.

Сейчас наиболее доступные цены можно наблюдать на отечественные морковь, лук, капусту, поскольку они выращиваются большими объемами в разных регионах. Это ингредиенты борщового набора – популярного и часто употребляемого набора для приготовления традиционного украинского блюда.

Руководитель отдела маркетинга крупнейшего оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович привела текущие оптовые цены на овощи: картофель – 15-20 грн/кг, капуста – 8-10 грн за кг, свекла – 11-15 грн за кг, морковь стоит 9-12 грн/кг, а лук – 13-15 грн/кг.

Эксперт отметила, что на протяжении последних двух недель наблюдается снижение цен на картофель, однако он все еще остается почти втрое дороже прошлого года.

Среди хороших новостей – морковь и лук, которые за год стали дешевле в 1,5 раза, капуста белокочанная почти сравнялась в цене с прошлогодним показателем, а свекла все еще стоит на 40% дороже чем в феврале прошлого года (средняя цена в феврале 2023 – 11,43 грн/кг).

Подорожает ли борщевой набор в дальнейшем, будет зависеть от производственных и экономических факторов, таких как рост цен на энергоносители, изменения в условиях выращивания, транспортные расходы и т.д.