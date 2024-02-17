Сезонные овощи и фрукты. Что сейчас лучше покупать по выгодным ценам

Цены на овощи и фрукты постепенно растут. Основным фактором подорожания является сезонность и связанные с этим расходы на хранение. Впрочем, стоимость овощей борщевого набора остается на доступном уровне, а среди фруктов дешевле всего стоят яблоки.

При подготовке использовались данные портала Минфин и Государственной службы статистики, комментарий аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки для издания, данные сетей супермаркетов "Сільпо", АТБ, Varus.

Подробнее о ситуации с ценами на овощи и фрукты, что покупать сейчас выгоднее и какой прогноз на следующие месяцы, – в материале РБК-Украина ниже.

Почему овощи дорожают

Зимой наиболее популярны среди покупателей традиционные овощи, которые выращивают в Украине, – картофель, белокочанная капуста, морковь, лук, свекла. Это стандартный "борщевой набор", цена которого обычно доступна.

Однако стоимость всегда растет с приближением весны, ведь запасы уменьшаются, а затраты на хранение являются высокими.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, цены на овощи и фрукты сейчас держатся на высоком уровне, что объясняется традиционной сезонностью.

Так, по данным Государственной службы статистики, за прошлый месяц овощи в Украине подорожали больше всего – на 13,1%.

Цены на сезонные овощи

Картофель в декабре стоил в среднем 15,13 грн/кг, в январе – 21,46 грн/кг, в настоящее время средняя цена по супермаркетам составляет 27,17 грн.

Капуста также дорожает. В декабре овощ можно было купить за 11,19 грн/кг, в январе цена возросла до 14,31 грн/кг, а в феврале за килограмм капусты придется заплатить 14,51 грн/кг.

Свекла в конце 2023 года стоила 11,47 грн/кг, в январе цена составила 16,14 грн, в феврале – 18,52 грн/кг.

То есть за два месяца больше выросли цены на картофель и свеклу, а вот стоимость моркови и лука остается стабильной. К тому же, если сравнить с прошлыми годами, эти овощи значительно дешевле.

Аналитик УКАБ отметил, что самые низкие оптовые цены сохраняются на морковь 11,50 грн/кг (цена ниже 2023 и 2022 год в этот период времени), лук репчатый 13 грн/кг.

Цены на морковь в АТБ (скриншот atbmarket.com)

В супермаркетах и на рынках розничные цены несколько выше. Так, морковь продается за 13,62 грн/кг в среднем. В АТБ цена составляет 11,89 грн/кг, в "Сильпо" – 13,2 грн/кг, в сети Varus – 12,9 грн/кг.

Средняя цена на репчатый лук в феврале 2023 составляла 45,6 грн/кг, в этом году стоимость ниже почти в три раза. В супермаркетах овощ стоит 16,99 грн/кг в среднем. Есть и выгодные акционные предложения, например, в Varus – 15,9 грн/кг.

Какие фрукты самые дешевые

Среди фруктов в феврале в Украине дешевле всего стоят яблоки.

Максим Гопка говорит, что яблоки продолжают быть самыми дешевыми фруктами, несмотря на то, что цены поднялись. В среднем оптовые цены варьируются от 17-20 грн/кг.

Цена на яблоки в супермаркете Varus (cкриншот varus.ua)

В супермаркетах яблоки можно купить в среднем за 17,21 грн/кг (сорт Украинское) или 21,4 грн/кг (сорт Айдаред). Яблоки "Гала" будут стоить 19,3 грн/кг в Varus, сортовое яблоко в АТБ – 19,79 грн/кг, яблоки "Голден" в "Сильпо" – 20,3 грн/кг.

Что будет с ценами в марте

Стоимость овощей и фруктов продолжит постепенно расти. Аналитик УКАБ привел следующий прогноз цен на март 2024:

Ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в комментарии РБК-Украина отметил, что сезонный рост цен до нового урожая в ближайшие два-три месяца возможен на 10-15%.