Сезонные овощи и фрукты. Что сейчас лучше покупать по выгодным ценам
Цены на овощи и фрукты постепенно растут. Основным фактором подорожания является сезонность и связанные с этим расходы на хранение. Впрочем, стоимость овощей борщевого набора остается на доступном уровне, а среди фруктов дешевле всего стоят яблоки.
Подробнее о ситуации с ценами на овощи и фрукты, что покупать сейчас выгоднее и какой прогноз на следующие месяцы, – в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке использовались данные портала Минфин и Государственной службы статистики, комментарий аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки для издания, данные сетей супермаркетов "Сільпо", АТБ, Varus.
Почему овощи дорожают
Зимой наиболее популярны среди покупателей традиционные овощи, которые выращивают в Украине, – картофель, белокочанная капуста, морковь, лук, свекла. Это стандартный "борщевой набор", цена которого обычно доступна.
Однако стоимость всегда растет с приближением весны, ведь запасы уменьшаются, а затраты на хранение являются высокими.
Как рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, цены на овощи и фрукты сейчас держатся на высоком уровне, что объясняется традиционной сезонностью.
Так, по данным Государственной службы статистики, за прошлый месяц овощи в Украине подорожали больше всего – на 13,1%.
Цены на сезонные овощи
Картофель в декабре стоил в среднем 15,13 грн/кг, в январе – 21,46 грн/кг, в настоящее время средняя цена по супермаркетам составляет 27,17 грн.
Капуста также дорожает. В декабре овощ можно было купить за 11,19 грн/кг, в январе цена возросла до 14,31 грн/кг, а в феврале за килограмм капусты придется заплатить 14,51 грн/кг.
Свекла в конце 2023 года стоила 11,47 грн/кг, в январе цена составила 16,14 грн, в феврале – 18,52 грн/кг.
То есть за два месяца больше выросли цены на картофель и свеклу, а вот стоимость моркови и лука остается стабильной. К тому же, если сравнить с прошлыми годами, эти овощи значительно дешевле.
Аналитик УКАБ отметил, что самые низкие оптовые цены сохраняются на морковь 11,50 грн/кг (цена ниже 2023 и 2022 год в этот период времени), лук репчатый 13 грн/кг.
Цены на морковь в АТБ (скриншот atbmarket.com)
В супермаркетах и на рынках розничные цены несколько выше. Так, морковь продается за 13,62 грн/кг в среднем. В АТБ цена составляет 11,89 грн/кг, в "Сильпо" – 13,2 грн/кг, в сети Varus – 12,9 грн/кг.
Средняя цена на репчатый лук в феврале 2023 составляла 45,6 грн/кг, в этом году стоимость ниже почти в три раза. В супермаркетах овощ стоит 16,99 грн/кг в среднем. Есть и выгодные акционные предложения, например, в Varus – 15,9 грн/кг.
Какие фрукты самые дешевые
Среди фруктов в феврале в Украине дешевле всего стоят яблоки.
Максим Гопка говорит, что яблоки продолжают быть самыми дешевыми фруктами, несмотря на то, что цены поднялись. В среднем оптовые цены варьируются от 17-20 грн/кг.
Цена на яблоки в супермаркете Varus (cкриншот varus.ua)
В супермаркетах яблоки можно купить в среднем за 17,21 грн/кг (сорт Украинское) или 21,4 грн/кг (сорт Айдаред). Яблоки "Гала" будут стоить 19,3 грн/кг в Varus, сортовое яблоко в АТБ – 19,79 грн/кг, яблоки "Голден" в "Сильпо" – 20,3 грн/кг.
Что будет с ценами в марте
Стоимость овощей и фруктов продолжит постепенно расти. Аналитик УКАБ привел следующий прогноз цен на март 2024:
Ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в комментарии РБК-Украина отметил, что сезонный рост цен до нового урожая в ближайшие два-три месяца возможен на 10-15%.
Ранее сообщалось, какие продукты больше всего подорожали в Украине за последний год.
Напомним, рост потребительских цен в Украине в январе 2024 года замедлился до 4,7%. Это минимальное значение с ноября 2020, когда инфляция составляла 3,8%.