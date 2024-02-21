Ціни кусаються. Що впливає на вартість імпортних овочів та фруктів

Які імпортні овочі та фрукти найширше представлені в Україні

На українському ринку представлений великий асортимент овочів і фруктів з-за кордону, серед яких помідори, огірки, картопля, цитрусові та банани.

Як розповіла в коментарі РБК-Україна керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович, за останні роки спостерігається зростаючий інтерес до імпортних овочів та фруктів серед споживачів.

Попит на екзотичні фрукти, такі як ківі, манго, ананаси, імпортні сорти помідорів та огірків, також зростає. Це призводить до ширшого представлення імпортних товарів на ринку.

Чому ціни на імпортну продукцію "кусаються"

Поласувати соковитими фруктами українці мають змогу у будь-який сезон, втім їх ціна достатньо висока. Те саме стосується й огірків, томатів, перцю. На полицях магазинів є свіжі овочі цілий рік, але взимку – це переважно імпорт.

Аналітик УКАБ Максим Гопка зазначає, що на ціноутворення для продукції з-за кордону вливає декілька факторів. По-перше, внутрішня ситуація на ринку експортера (світові тенденції). По-друге, вартість ускладненої логістики.

Фото: взимку в Україні доступні імпортні томати та огірки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціна на імпортні овочі та фрукти може змінюватися через такі чинники:

коливання валютних курсів, оскільки більшість імпортних товарів розраховані в іноземній валюті;

транспортні витрати, митні збори та тарифи – можуть змінюватися залежно від політики держави;

погодні умови та проблеми з вирощуванням в країнах-експортерах – можуть призвести до дефіциту та підвищення цін.

"Таким чином, збільшення вартості імпортних овочів та фруктів може бути результатом комплексного впливу цих факторів, що часто "кусається" для кінцевого споживача", – пояснила експертка ринку "Шувар" Тетяна Попович.

Що наразі відбувається з цінами на імпорт

Помідори

Ціна на томати в лютому зросла, як порівняти з попередніми зимовими місцями. За даними моніторингу порталу Мінфін, у грудні середня вартість становила 86,27 грн/кг, у січні – 90,23 грн/кг, станом на 20 лютого – 94,57 грн/кг.

Основні поставки томатів на український ринок взимку йдуть із Туреччини. Профільний портал EastFruit повідомляє, що продавці пояснюють зростання вартості високими цінами на тепличні томати на внутрішньому ринку Туреччини. Ще одним приводом для подорожчання тепличних томатів стала обмежена пропозиція цієї продукції.

Аналітики порталу кажуть, що основну пропозицію в Україні в лютому становить винятково імпортна продукція, оскільки українські тепличні комбінати вийдуть на ринок не раніше середини березня.

Скріншот varus.ua

В супермаркетах ціни на червоні тепличні томати різняться. За акційними пропозиціями у Varus пропонують продукцію за 84,9 грн/кг, в АТБ – за 89,99 грн/кг, в Сільпо – за 90 грн/кг, у Metro – 103,9 грн/кг, у Megamarket – 109,5 грн/кг.

Огірки

Ціна огірків на 20 лютого по Україні коливається від 99 до 170 грн/кг. В супермаркетах є вибір української тепличної продукції, а також імпортні огірки.

До прикладу, огірки з Туреччини в АТБ можна знайти за 99,89 грн/кг, у Varus ціна на власний імпорт становить 119,9 грн.

Найдорожчі огірки – гладкі довгоплідні з українських теплиць (169 грн/кг у Сільпо та Novus, 137,95 грн/кг в АТБ).

Скріншот atbmarket.com

Солодкий перець

На полицях супермаркетів є великий вибір різноколірних солодких перців із Туреччини, Нідерландів. Ціна варіюється від 126 до 160 грн/кг. До прикладу, в АТБ солодкий червоний перець коштує 125,95 грн/кг, в Сільпо – 136,1 грн/кг, у мережі Varus – 159,9 грн/кг.

Апельсини

За даними порталу Мінфін, середньомісячна ціна на апельсини стабільна з грудня – 73-74 грн/кг. Проте в низці магазинів цитрусові можна купити значно дешевше.

46,95 грн коштує кілограм апельсинів з Єгипту в АТБ, 44,9 грн/кг – власний імпорт у Varus. У Сільпо за 40 грн/кг продають апельсини з Туреччини, за 51 грн/кг – єгипетські цитрусові, за 75,6 грн/кг – апельсини з Іспанії.

Банани

В супермаркетах представлені банани переважно з Еквадору. Середня ціна на 20 лютого становила 64,87 грн/кг та фактично не змінювалася впродовж останніх двох місяців. В АТБ кілограм бананів коштує 64,85 грн, у Novus – 64,99 грн, в Ашані – 64,8 грн.

Банани в Сільпо коштують від 65 до 124 грн/кг залежно від сорту.

Скріншот shop.silpo.ua

Сезонне українське. Які овочі коштують дешевше

Україна є країною з великим різноманіттям овочів та фруктів, які вирощуються власними силами.

Наразі особливо доступні ціни можна спостерігати на вітчизняні моркву, цибулю, капусту, оскільки вони вирощуються великими обсягами в різних регіонах. Це інгредієнти борщового набору – популярного і часто вживаного набору для приготування традиційної української страви.

Керівниця відділу маркетингу найбільшого гуртового ринку "Шувар" Тетяна Попович навела поточні оптові ціни на овочі: картопля – 15-20 грн/кг, капуста – 8-10 грн за кг, буряк – 11-15 грн за кг, морква вартує 9-12 грн за кг, а цибуля – 13-15 грн за кг.

Експертка зазначила, що впродовж останніх двох тижнів спостерігається зниження цін на картоплю, проте вона все ще залишається майже втричі дорожчою ніж минулого року.

Серед хороших новин – морква та цибуля, які за рік стали дешевшими в 1,5 раза, капуста білоголова майже зрівнялася в ціні з торішнім показником, а буряк все ще коштує на 40% дорожче ніж в лютому минулого року (середня ціна в лютому 2023 – 11,43 грн/кг).

Чи буде борщовий набір дорожчати в майбутньому, залежатиме від виробничих та економічних факторів, таких як зростання цін на енергоносії, зміни в умовах вирощування, транспортні витрати тощо.