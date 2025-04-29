Цены кусаются, спроса почти нет: что происходит с коммерческой недвижимостью в Украине
В марте 2025 года в Украине зафиксирован рост цен на торговые помещения при уменьшении предложения и падении спроса.
Что происходит на рынке торговой недвижимости, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Уменьшение активности на рынке объясняется неопределенностью и рисками. Повышение цен в сочетании с сокращением количества предложений и откликов свидетельствует об осторожности как продавцов, так и арендаторов. Единственный город, где покупательский интерес растет, - Киев. В остальных - рынок торговой недвижимости "сжимается".
Купить торговое помещение стало дороже
Дороже всего покупать торговое помещение в столице - медианная цена достигла 8,3 миллионов гривен, что на 14% больше, чем в прошлом году. В остальных городах-миллионниках ситуация такая:
- в Днепре цены выросли на 29% - до 4,1 миллиона гривен;
- во Львове стоимость выросла на 12% - до 3,1 миллиона гривен;
- в Одессе стоимость выросла на 9% - до 3,5 миллиона гривен;
- Харьков - единственный крупный город, где цена снизилась на 4% (до 2 миллионов гривен).
Предложений на продажу стало меньше во всех городах: больше всего во Львове (-37%) и Днепре (-33%). Одновременно упал и спрос, кроме Киева, где откликов на объявления стало на 31% больше, чем в марте 2024 года.
Аренда стала дороже
На рынке аренды торговых помещений медианная цена за год больше всего выросла в Днепре - на 52%, до 17 тысяч гривен. В то же время Киев остается лидером по стоимости - 38 тысяч гривен, что на 15% больше, чем в прошлом году.
Цены также поднялись:
- в Одессе на 25% - до 19 тысяч гривен;
- во Львове на 9% - до 18 тысяч гривен;
- в Харькове остались без изменений - 12 тысяч гривен.
Но в то же время выросла не только стоимость, но и дефицит предложений. Например, в Киеве количество объявлений об аренде торговых площадей уменьшилось на 22%. Снизился и спрос:
- в Харькове - на 30%;
- во Львове и Одессе - на 24%;
- в Киеве - на 22%;
- в Днепре - на 19%.
Ранее РБК-Украина рассказывало о ситуации на рынке коммерческой недвижимости Украины. Основные тенденции включают рост цен на аренду и продажу офисных помещений, особенно в Киеве, где медианная цена аренды выросла на 30% по сравнению с предыдущим годом.
В то же время, в большинстве других городов наблюдается снижение спроса и количества объявлений, что свидетельствует об общем охлаждении рынка. Эксперты связывают это с переходом многих компаний на удаленную работу и экономической неопределенностью в условиях войны.
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