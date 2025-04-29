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Ціни кусаються, попиту майже нема: що відбувається з комерційною нерухомістю в Україні

Вівторок 29 квітня 2025 08:30
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Ціни кусаються, попиту майже нема: що відбувається з комерційною нерухомістю в Україні Фото: Торговий центр (pexels.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У березні 2025 року в Україні зафіксовано зростання цін на торгові приміщення при зменшенні пропозиції та падінні попиту.

Що відбувається на ринку торгової нерухомості, розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.

Зменшення активності на ринку пояснюється невизначеністю та ризиками. Підвищення цін у поєднанні зі скороченням кількості пропозицій і відгуків свідчить про обережність як продавців, так і орендарів. Єдине місто, де купівельний інтерес зростає, - Київ. У решті - ринок торгової нерухомості "стискається".

Купити торгове приміщення стало дорожче

Найдорожче купувати торгове приміщення у столиці - медіанна ціна досягла 8,3 мільйонів гривень, що на 14% більше, ніж торік. У решті міст-мільйонників ситуація така:

  • у Дніпрі ціни виросли на 29% - до 4,1 мільйона гривень;
  • у Львові вартість зросла на 12% - до 3,1 мільйона гривень;
  • в Одесі вартість зросла на 9% - до 3,5 мільйона гривень;
  • Харків - єдине велике місто, де ціна знизилася на 4% (до 2 мільйонів гривень).

Пропозицій на продаж поменшало в усіх містах: найбільше у Львові (-37%) та Дніпрі (-33%). Одночасно впав і попит, крім Києва, де відгуків на оголошення стало на 31% більше, ніж у березні 2024 року.

Оренда стала дорожчою

На ринку оренди торгових приміщень медіанна ціна за рік найбільше зросла у Дніпрі - на 52%, до 17 тисяч гривень. Водночас Київ залишається лідером за вартістю - 38 тисяч гривень, що на 15% більше, ніж торік.

Ціни також піднялися:

  • в Одесі на 25% - до 19 тисяч гривень;
  • у Львові на 9% - до 18 тисяч гривень;
  • у Харкові залишилися без змін - 12 тисяч гривень.

Але водночас зросла не лише вартість, а й дефіцит пропозицій. Наприклад, у Києві кількість оголошень про оренду торгових площ зменшилась на 22%. Знизився й попит:

  • у Харкові - на 30%;
  • у Львові та Одесі - на 24%;
  • у Києві - на 22%;
  • у Дніпрі - на 19%.

Раніше РБК-Україна розповідало про ситуацію на ринку комерційної нерухомості України. Основні тенденції включають зростання цін на оренду та продаж офісних приміщень, особливо в Києві, де медіанна ціна оренди зросла на 30% порівняно з попереднім роком.

Водночас, у більшості інших міст спостерігається зниження попиту та кількості оголошень, що свідчить про загальне охолодження ринку. Експерти пов'язують це з переходом багатьох компаній на віддалену роботу та економічною невизначеністю в умовах війни.

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