Спрос на коммерческую недвижимость снижается: почему украинцы стали меньше работать в офисах

Рынок коммерческой недвижимости в Украине остается одной из самых суровых категорий, восстанавливающейся после последствий войны и карантинных ограничений. В условиях экономических потрясений работодатели все чаще отдают предпочтение удаленной работе, а не сокращению персонала, что сказывается на спросе на офисные помещения.

Аренда офисов

По данным анализа (сравнение января 2025 года с январем 2024 года), Киев остается самым активным рынком аренды: в столице размещено более 8 тысяч объявлений, а медианная цена аренды составляет более 80 тысяч гривен. За год цена выросла на 30%, а спрос - на 8%.

Во втором по активности городе - Одессе, где представлено более 1100 объявлений с медианной ценой почти 19 тысяч гривен, наблюдается снижение цены аренды на 19% и падение спроса на 14%.

Днепр демонстрирует схожие тенденции: количество объявлений превышает 1000, медианная цена составляет 15 тысяч гривен, что на 19% выше по сравнению с прошлым годом, хотя количество откликов снизилось на 47% (возможно, из-за сезонных колебаний).

Во Львове и Харькове количество объявлений приближается к 1 тысяче. Однако, медианная цена во Львове составляет 25,2 тысячи гривен (на 1% больше, чем в 2024 году), тогда как в Харькове она упала до 7,2 тысячи гривен (снижение на 22%). Спрос в этих городах также существенно снизился - на 34% во Львове и на 58% в Харькове.

Продажа офисных помещений

Киев удерживает лидерство и на рынке продаж: самые дорогие офисы продаются за 14,4 миллиона гривен, что на 25% больше по сравнению с 2024 годом, при этом количество объявлений уменьшилось на 27%, а отзывов - на 9%.

Львов занимает второе место по стоимости, где офис можно приобрести за 4,6 миллиона гривен. Однако и здесь наблюдается резкое снижение активности - спрос упал на 98%, а количество объявлений уменьшилось на 158%.

В Днепре и Одессе также зафиксировано снижение активности покупателей: в Днепре количество объявлений уменьшилось на 65%, а активность соискателей упала на 37% со средней ценой офиса в 4,4 миллиона гривен, а в Одессе - объявлений уменьшилось на 32% при снижении активности на 7%, со средней ценой 4 миллиона гривен.

Единственным исключением является Харьков, где несмотря на некоторое снижение количества объявлений (-21%), активность покупателей выросла на 11%, а средняя цена офисных помещений остается стабильной - 2,4 миллиона гривен.

Аналитики подытоживают, что Киев сохраняет статус основного центра покупки и аренды офисной недвижимости в Украине, тогда как в других городах, таких как Одесса, Днепр, Львов и Харьков, спрос постепенно падает, что свидетельствует о потере статуса бизнес-центров в этих регионах. Особенно заметно, что в условиях экономических потрясений рынок офисов претерпевает различные региональные изменения, что создает как вызовы, так и новые возможности для арендаторов и покупателей.