Цены на газ в Украине возобновили рост

Фактическая цена реализации газа в Украине в октябре 2024 года выросла на 3,7% до 14 946 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономики .

Таким образом, газ снова подорожал после снижения цены в октябре.

Однако газ стоит дешевле, чем в ноябре прошлого года (14 381 гривен).

Цены в Европе

Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 510 долларов за тысячу кубометров (21,3 тысяч гривен).

Сейчас стоимость топлива в ЕС примерно на 10% выше, чем год назад, поскольку зима в Европе в этом году ожидается холоднее, чем прошлом, что приводит к росту использования газа из хранилищ.

Одним из факторов, который влияет на цены в ЕС, является транзит российского газа по территории Украины и переговоры на эту тему. Контракт заканчивается в декабре 2024 года.

Комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен уже заявил, что Европейский Союз по должен ускорить процесс отказа от использования российского ископаемого топлива, который запланирован на 2027 год.

Прогноз цены

НБУ ожидает, что цены на природный газ на европейском рынке будут постепенно снижаться на прогнозном горизонте вследствие увеличения производства СПГ в мире, прежде всего в США, Катаре и Австралии.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году цены упадут на 20,5% до 370,1 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году вырастут на 3,9% до 384,7 долларов, в 2026 году упадут на 12,5% до 336, 5 долларов.

Цены на газ для населения

В Украине действует мораторий на повышение цены газа для населения. Фактически весь объем домохозяйствам продает государственный "Нафтогаз Украины" по цене 7,96 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС, но без доставки).

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны. Тарифы вырастут, как только "позволят условия". В послевоенный период тарифы тоже будут расти.