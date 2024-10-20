Обновленный меморандум с МВФ предполагает постепенное повышение коммунальных тарифов
Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения время войны. В послевоенный период тарифы также будут расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.
"Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений во время войны)", - говорится в документе.
Украинские чиновники также ожидают "внешнего финансирования и предоставления прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям в ожидании доступных бюджетных ресурсов".
Как отмечается в меморандуме, после окончания войны повестка дня реформ в энергетическом секторе, в частности, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа.
"Кроме того, обеспечение устойчивости системы и сокращение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию в целях возмещения затрат, при этом выделяя адекватные и целенаправленные ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств", - говорится в меморандуме.
Согласно документу, Кабинет министров Украины примет дорожную карту для постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с планом реализации с указанием сроков на период после военного положения. Дорожная карта будет основана на техническом анализе финансового состояния сектора в координации с Европейской комиссией.
Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.
Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, который не касается электроэнергии и холодной воды.
По данным Госстата, в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем прошлого года тарифы на коммуналку выросли на 18,7%. Это гораздо выше, чем общая инфляция (8,6%).
Основным фактором явилось повышение тарифов на электроэнергию на 63,6%. Среди прочих выросли тарифы на содержание и ремонт жилья – на 4,4%, на уборку мусора – на 5,1% и услуги по управлению многоквартирными домами – на 9,8%.