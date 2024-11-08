Как будут меняться мировые цены на нефть и газ: прогноз НБУ на 2024-2026 годы

Мировые цены на энергоносители будут сохранять высокую волатильность. В течение 2024-2024 годов ожидается снижение цены на нефть и газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (октябрь 2024 года).

"Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке может создать существенные перебои в цепях поставок энергоносителей на мировой рынок. В условиях ожидаемого оживления спроса это может привести к нивелированию профицита предложения и, соответственно, росту цен на нефть и газ", - говорится в обзоре.

Цены на нефть

Как отметили в НБУ, учитывая ослабление мирового спроса, прежде всего со стороны крупнейших мировых импортеров - Китая и США, до конца текущего года мировые цены на нефть будут колебаться в пределах более низкого, чем ожидалось ранее, коридора 70-80 долларов за баррель.

По данным НБУ, относительно устойчивые объемы добычи США, Ираном, Анголой и Венесуэлой будут дополнительно давить в сторону снижения цен. В то же время ожидаемое умеренное оживление спроса в США и странах Европы, в частности, благодаря постепенному смягчению монетарной политики ведущих ЦБ, а также удержанию до декабря ограничений на добычу странами ОПЕК+ будут сдерживать цены от снижения.

Согласно ожиданиям НБУ, в последующие годы цены на нефть будут сохраняться в пределах 70–80 долларов за баррель: значительное предложение на рынке, в том числе из-за постепенного наращивания добычи странами ОПЕК+, будет компенсировано возобновлением роста спроса благодаря оживлению мировой экономики.

По данным НБУ, средняя цена нефти марки Brent в 2023 году упала на 17,2% до 82,6 долларов за баррель. НБУ прогнозирует, что в 2024 году цена упадет на 0,7% до 82,0 долларов, в 2025 году упадет на 8,9% до 74,7 долларов, в 2026 году упадет на 2,1% до 73,1 долларов баррель.

Цены на газ

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке также будут постепенно снижаться на прогнозном горизонте вследствие увеличения производства СПГ в мире, прежде всего в США, Катаре и Австралии; наращивание снабжения Россией относительно более дешевых энергоносителей в страны Азии; увеличение производства энергии из возобновляемых источников; сбалансированное скопление запасов.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2023 году упали на 65,7% до 465,6 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ прогнозирует, что в 2024 году цены упадут на 20,5% до 370,1 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году вырастут на 3,9% до 384,7 долларов, в 2026 году упадут на 12,5% до 336, 5 долларов.