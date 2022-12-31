RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цены на газ, тепло, свет и воду: как изменятся тарифы в Украине с 1 января

Фото: тарифы останутся на уровне 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ и тепло для населения. Решение о повышении тарифов на холодную воду с 1 января 2023 года также отменили.

О том, что будет с коммунальными тарифами с 1 января 2023 года, в материале РБК-Украина.

Цены на газ для населения

Почти все украинцы продолжат получать газ по 7,96 гривен за кубометр. По такой цене государственная компания поставляет газ для 98% потребителей после того, как в мае "Нефтегаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газсбыт".

Остальные компании продают газ населению примерно по такой же цене.

Кроме того, до конца войны запрещено повышать тарифы на доставку газа.

Тарифы на тепло и горячую воду

Тарифный мораторий распространяется на тарифы на тепловую энергию, услуги по снабжению тепловой энергией и услуги по снабжению горячей водой. Для всех категорий потребителей они не подлежат увеличению.

Цены на электроэнергию

Правительство Украины решило сохранить тарифы на электроэнергию для населения по крайней мере до 31 марта 2023 года.

Сейчас действуют следующие цены

  • до 250 кВтч (включая весь объем потребления) - 1,44 гривен за 1 кВтч (с НДС);
  • свыше 250 кВтч (за весь объем потребления) 1,68 гривен за 1 кВтч (с НДС).

Тарифы на воду

Действие тарифного моратория не распространяется на воду. НКРЭКУ сначала повысила тарифы на водоснабжение с 1 января 2023 года в среднем на 10-30%. Однако затем это решение было отменено, а проект постановления о повышении тарифов отправлен на доработку.

Напомним, в июле Верховная рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газТарифы