Цены на газ в Европе рухнули до минимума за год: что послужило причиной

Цены на природный газ в Европе продолжили снижение, так как теплая погода сдерживает спрос и ослабляет давление на политиков и руководителей центральных банков.

Базовые фьючерсы 4 января упали на 7,8% до самого низкого уровня с середины февраля 2022 года. Мягкие погодные условия распространились по всему региону, а в крупных городах, таких как Берлин, начало года было теплым. В то время как на следующей неделе в некоторых районах ожидается более прохладная погода, в центральной и южной Европе ожидается необычно теплая погода.

Потепление уменьшило потребность в отоплении и уменьшило опасения по поводу быстрого истощения запасов газа. Это принесло облегчение для политиков и потребителей, которые боролись с ростом цен в прошлом году, а также для центральных банков, которые были вынуждены повысить процентные ставки, чтобы подавить инфляцию.

Фьючерсы на газ бирже TTF в Нидерландах на ближайший месяц упали на 6% до 68 евро за мегаватт-час (менее 750 долларов за тысячу кубометров), что является самым низким внутридневным уровнем с 16 февраля. Во вторник они упали на 6,1%.

Тем не менее, правительства продолжают призывать людей увеличивать энергосбережение. Большая часть зимы еще впереди, и тарифы на газ остаются намного выше среднего пятилетнего уровня для того времени.