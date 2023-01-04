ua ru
Ср, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за рік: що спричинило причину

Новость на русском →
Брюссель, Середа 04 січня 2023 11:31
Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за рік: що спричинило причину Фото: ціни на газ у Європі впали до 750 доларів за тисячу кубометрів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на природний газ у Європі продовжили зниження, оскільки тепла погода стримує попит та послаблює тиск на політиків та керівників центральних банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Базові ф'ючерси 4 січня впали на 7,8% до найнижчого рівня із середини лютого 2022 року. М'які погодні умови поширилися по всьому регіону, а у великих містах, таких як Берлін, початок року був теплим. У той час як наступного тижня у деяких районах очікується прохолодніша погода, у центральній та південній Європі очікується незвичайно тепла погода.

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за рік: що спричинило причину

Потепління зменшило потребу в опаленні та зменшило побоювання з приводу швидкого виснаження запасів газу. Це принесло полегшення для політиків та споживачів, які боролися із зростанням цін минулого року, а також для центральних банків, які були змушені підвищити відсоткові ставки, щоби придушити інфляцію.

Ф'ючерси на газ біржі TTF у Нідерландах на найближчий місяць впали на 6% до 68 євро за мегават-годину (менше 750 доларів за тисячу кубометрів), що є найнижчим внутрішньоденним рівнем з 16 лютого. У вівторок вони впали на 6,1%.

Проте уряди продовжують закликати людей збільшувати енергозбереження. Більшість зими ще попереду, і тарифи на газ залишаються набагато вищими за середній п'ятирічний рівень для того часу.

Нагадаємо, ціни на газ, які ще наприкінці літа 2022 року перевищували 300 євро за мегават-годину, до середини грудня знизилися до 130 євро, а до кінця грудня - до 80 євро за мегават-годину. до рівня, на якому вони востаннє були на початку російського вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Ціна на газ
NEWS
Українські воїни відбили 10 атак і знищили пункт управління БПЛА росіян, - Генштаб
Українські воїни відбили 10 атак і знищили пункт управління БПЛА росіян, - Генштаб
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет