Цены на газ в Европе упали: повлияет ли это на платежки в Украине

Цены на европейский природный газ достигли пятинедельного минимума из-за смягчения прогнозов погоды. Однако в Украине это не повлияет на тарифы для населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и комментарий энергетического эксперта Владимира Омельченко.
"Фьючерсы на европейский природный газ достигли пятинедельного минимума, поскольку прогноз погоды изменился на смягчение, что потенциально ослабило нагрузку на быстро истощающиеся запасы топлива", - пишет Bloomberg.
По данным издания, фьючерсы на европейский газ упали на 6,9% после удешевления бензина в США, что также связано с более теплыми температурами.
Погода, перебои в производстве и геополитические риски вызвали резкие колебания цен.
Уровень заполнения хранилищ в Европейском Союзе составляет менее 34%, что является самым низким показателем со времен кризиса 2022 года, тогда как топливные резервуары на крупнейшем рынке региона, Германии, заполнены менее чем на 24%.
Фьючерсы на голландский газовый бенчмарк упали до 31,07 евро за мегаватт-час.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко пояснил в комментарии РБК-Украина, что падение цен в Европе не повлияет на бытовых потребителей Украины.
Для них действует фиксированная цена в рамках специальных обязательств, поэтому колебания европейских котировок не отражаются в платежках.
Также останутся неизменными тарифы для предприятий теплокоммунэнерго и производителей тепла для бюджетных учреждений.
Влияние, по словам Омельченко, возможно только в коммерческом секторе, где действует рыночная цена на газ.
Эксперт отметил, что критическая зависимость Украины от импорта и уменьшение собственной добычи из-за обстрелов добывающих предприятий может создать определенный эффект, но он вряд ли будет существенным.
Напомним, в начале февраля в Украину прибыла первая в этом году партия американского сжиженного газа (LNG) из Польши. Объем поставок составляет почти 100 млн кубометров.
Ранее операторы согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши в Украину с начала февраля.
До конца апреля мощности этого направления вырастут с 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м в сутки.
Также ранее правительство договорилось о скидке в размере 50% на транспортировку газа через территорию Греции для дальнейшего импорта до украинской границы.
Кроме того сообщалось, в 2025 году Группа "Нафтогаз" импортировала 5,7 миллиарда кубометров газа, чтобы обеспечить прохождение отопительного сезона.
Подробнее о том, как газ из Европы и США спасает Украину во время зимы - читайте в материале РБК-Украина.