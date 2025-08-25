Цены на бензин внезапно упали на АЗС: почему это произошло и чего ожидать осенью

Цены на топливо: ситуация

В последние дни стоимость топлива на АЗС Украины существенно упала - в среднем примерно на 2 гривны.

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор Центра "Психея" Геннадий Рябцев, последнее снижение было связано с праздничными акциями сетей АЗС перед Днем Независимости.

"Праздничные акции. Ну, первое, начала "Укрнафта", а потом все поддержали. И на праздники как раз крупные сети снизили цены там аж в некоторых до 5 гривен на литр", - пояснил эксперт.

Впрочем, по его словам, вряд ли такая практика сохранится. "Я не уверен, что эта демонстрация такой же щедрости, она продолжится и на этой неделе. И цены не вернутся", - добавил Рябцев.

Почему топливо в Украине дороже, чем должно было бы быть

Рябцев считает, что трейдеры в течение лета игнорировали все объективные факторы, которые позволяли бы снижать цены, и держали их завышенными на 4-5 гривен.

"Сейчас на рынке фактически отсутствует ценовая конкуренция. Цены определяются достаточно волюнтаристским путем", - отметил он.

По словам эксперта, операторы реагируют на изменение цен на границе или на колебания курса гривны только в сторону роста. Снижение происходит минимально и не отражает реальной ситуации.

Он также обратил внимание на то, что "премиальный" бензин фактически не имеет оснований для разницы в цене с обычным, но потребители переплачивают.

Цены на бензин в Украине

Цены на бензин и дизель резко выросли в июне, когда мировые цены на нефть существенно повысились. Бензин и дизель подорожали на 4-5 гривен. Затем, несмотря на снижение цен на нефть, стоимость топлива на АЗС не изменилась.



Прогноз на осень

Рябцев прогнозирует, что осенью основными факторами для ценообразования останутся мировые котировки нефтепродуктов и курс гривны.

"Факторы те же самые, которые были раньше. Два основных фактора будут влиять на стоимость нефтепродуктов на границе, которая будет определяться котировками нефтяными и курса национальной валюты", - пояснил он.

При этом с 1 января, по его словам, дополнительно скажется и рост акциза. "Естественно, что это не увеличение налогообложения компаний, а увеличение конечной цены потребителей", - подчеркнул Рябцев.

Относительно направления движения цен, эксперт сомнений не имеет: "В сторону роста, конечно, потому что, к сожалению, нельзя надеяться, что курс национальной валюты в конце года укрепится. Скорее всего, мы будем иметь ослабление курса до конца года".

Цены на нефть

Цены на нефть марки Brent упали в начале августа и в течение месяца находились около уровня 68 долларов за баррель. Сейчас цены ниже, чем в конце прошлого года, когда они составляли около 74 долларов за баррель.

Цены существенно снизились в апреле на фоне торговых войн, объявленных президентом США Дональдом Трампом. Тогда нефть опустилась до 65 долларов.

В июне на фоне противостояния Израиля и Ирана цены на нефть подскочили до 78 долларов. После окончания 12-дневной войны цены упали до 65 долларов, однако в июле снова поднялись выше 70 долларов.

bloomberg.com