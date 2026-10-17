Цены на АЗС снова выросли: сколько стоит бензин, дизель и газ 17 октября
По состоянию на 17 октября зафиксирована очередная волна подорожания топлива на АЗС. Наибольший рост снова касается дизельного топлива и автомобильного газа.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Автогаз стремительно преодолевает новые ценовые пределы: Газ демонстрирует самые высокие темпы роста, вплотную приблизившись или перейдя отметки в 50-52 гривны за литр. В частности, на заправках SOCAR газ подорожал сразу на 2 гривны (до 52,90 грн/л). В сети WOG автогаз вырос до 51,50 грн/л (+1 грн), на OKKO - до 50,90 грн/л (+1 грн), а в сетях "Укрнафта" и UPG цена достигла 48,90 грн/л и 49,90 грн/л соответственно (+1 грн в каждой).
Масштабный рост цен на дизтопливо: Ведущие операторы снова подняли стоимость ДТ. На OKKO дизель (Pulls и Евро) подорожал на 1 гривну (до 105,90 грн/л и 102,90 грн/л). В сети WOG фиксируется рост на 1 гривну (ДТ Mustang - до 103,50 грн/л, ДТ Евро-5 - до 106,50 грн/л). Также на 1 гривну подняли цены на дискаунтеры и другие сети: "Укрнафта" (до 99,90-101,90 грн/л) и UPG (до 100,90-102,90 грн/л).
Неизменные цены на бензин: Несмотря на быстрое подорожание дизеля и газа, стоимость базовых марок бензина (А-95) в ключевых сетях остается стабильной.
Детализация цен на АЗС 17 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 105,90 грн (+1 грн)
- ДТ Евро: 102,90 грн (+1 грн)
- Газ: 50,90 грн (+1 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 103,50 грн (+1 грн)
- ДТ Евро-5: 106,50 грн. (+1 грн.)
- Газ: 51,50 грн (+1)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 106,00 грн
- ДТ NANO: 105,00 грн
- Газ: 52,90 грн (+2 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 101,90 грн (+1 грн)
- ДТ: 99,90 грн (+1 грн)
- Газ: 48,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 102,90 грн (+1 грн)
- ДТ EURO DIESEL: 100,90 грн (+1,02 грн)
- Газ: 49,90 грн (+1 грн)