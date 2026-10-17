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Цены на АЗС снова выросли: сколько стоит бензин, дизель и газ 17 октября

07:36 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС снова выросли: сколько стоит бензин, дизель и газ 17 октября Фото: сколько стоит горючее на АЗС 17 октября (соцсети ОККО)
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По состоянию на 17 октября зафиксирована очередная волна подорожания топлива на АЗС. Наибольший рост снова касается дизельного топлива и автомобильного газа.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Автогаз стремительно преодолевает новые ценовые пределы: Газ демонстрирует самые высокие темпы роста, вплотную приблизившись или перейдя отметки в 50-52 гривны за литр. В частности, на заправках SOCAR газ подорожал сразу на 2 гривны (до 52,90 грн/л). В сети WOG автогаз вырос до 51,50 грн/л (+1 грн), на OKKO - до 50,90 грн/л (+1 грн), а в сетях "Укрнафта" и UPG цена достигла 48,90 грн/л и 49,90 грн/л соответственно (+1 грн в каждой).

Масштабный рост цен на дизтопливо: Ведущие операторы снова подняли стоимость ДТ. На OKKO дизель (Pulls и Евро) подорожал на 1 гривну (до 105,90 грн/л и 102,90 грн/л). В сети WOG фиксируется рост на 1 гривну (ДТ Mustang - до 103,50 грн/л, ДТ Евро-5 - до 106,50 грн/л). Также на 1 гривну подняли цены на дискаунтеры и другие сети: "Укрнафта" (до 99,90-101,90 грн/л) и UPG (до 100,90-102,90 грн/л).

Неизменные цены на бензин: Несмотря на быстрое подорожание дизеля и газа, стоимость базовых марок бензина (А-95) в ключевых сетях остается стабильной.

Цены на АЗС снова выросли: сколько стоит бензин, дизель и газ 17 октября
Фото: цены на АЗС 17 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 17 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 105,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Евро: 102,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 50,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 103,50 грн (+1 грн)
  • ДТ Евро-5: 106,50 грн. (+1 грн.)
  • Газ: 51,50 грн (+1)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 106,00 грн
  • ДТ NANO: 105,00 грн
  • Газ: 52,90 грн (+2 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 101,90 грн (+1 грн)
  • ДТ: 99,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 48,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 102,90 грн (+1 грн)
  • ДТ EURO DIESEL: 100,90 грн (+1,02 грн)
  • Газ: 49,90 грн (+1 грн)

Читайте также: До конца октября топливо еще подорожает: Сергей Куюн объяснил, почему растут цены на АЗС

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