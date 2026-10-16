До конца октября топливо еще подорожает: Сергей Куюн объяснил, почему растут цены на АЗС

В Украине продолжают дорожать дизельное топливо и автогаз. Оптовые цены на дизель уже превысили 100 грн. за литр, а стоимость газа может задержаться на уровне 50 грн. В то же время, оснований для подорожания бензина пока нет.

Какими будут цены в ближайшее время и чего ждать водителям в ноябре, – в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал директор Консалтинговой группы A95 Сергей Куюн .

– Почему в Украине снова дорожает дизель и растут цены на газ? Что явилось основной причиной?

– На газ резко выросли мировые цены. Соответственно, новые закупки по более высоким ценам уже поступили в Украину и начали влиять на стоимость горючего. Мы прогнозировали это еще несколько недель назад, потому что такая ситуация была очевидной.

Что касается дизеля, то ситуация, к сожалению, не улучшается. Сделки по российскому и американскому дизелю ничего не дали, поэтому цена остается очень высокой. Стоимость дизеля продолжает расти, поскольку на рынке нет избыточных объемов топлива. Снабжения достаточно напряженные, а сам рынок остается сбалансированным, с определенным дефицитом ресурса. Это также поддерживает высокие цены.

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– Остановится ли рост цен на топливо в ближайшее время, или стоит ожидать дальнейшего удорожания?

– Думаю, цены будут еще немного расти. К примеру, сегодня оптовая цена дизеля составляет 103–105 грн за литр, тогда как на АЗС его продают примерно за 100 грн.

То есть закупочная стоимость выше розничной цены. Думаю, постепенно цены будут выравниваться. Оптовая стоимость остается высокой, поскольку на рынке нет избыточных объемов горючего и ощущается определенная нехватка ресурса.

В то же время, мы видим, что цены продолжают расти: позавчера одна компания подняла стоимость выше 100 грн за литр, вчера к ней присоединилась еще одна, а сегодня – еще одна. То есть цены и дальше постепенно повышаются.

– Потянет ли за собой подорожание дизеля и газа рост цен на бензин?

– Нет. На рынке бензина ситуация нормальная: поставки есть, а маржинальность остается на должном уровне. Потому, думаю, цены на бензин будут стабильными.

– Какими, по вашему прогнозу, будут цены на бензин, дизель и автогаз до конца октября и в ноябре? Какой сценарий пока самый вероятный?

Думаю, дизель может подорожать еще несколько гривен. Что касается бензина, цены останутся без изменений. Автогаз может возрасти примерно до 49–50 грн. за литр.

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