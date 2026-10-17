Ціни на АЗС знову зросли: скільки коштує бензин, дизель та газ 17 жовтня
Станом на 17 жовтня зафіксовано чергову хвилю здорожчання пального на АЗС. Найбільше зростання знову стосується дизельного пального та автомобільного газу.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
Автогаз стрімко долає нові цінові межі: Газ демонструє найвищі темпи зростання, впритул наблизившись або перетнувши позначки у 50-52 гривні за літр. Зокрема, на заправках SOCAR газ подорожчав одразу на 2 гривні (до 52,90 грн/л). У мережі WOG автогаз зріс до 51,50 грн/л (+1 грн), на OKKO - до 50,90 грн/л (+1 грн), а у мережах "Укрнафта" та UPG ціна сягнула 48,90 грн/л та 49,90 грн/л відповідно (+1 грн у кожній).
Масштабне зростання цін на дизпальне: Провідні оператори знову підняли вартість ДП. На OKKO дизель (Pulls та Євро) подорожчав на 1 гривню (до 105,90 грн/л та 102,90 грн/л). У мережі WOG фіксується ріст на 1 гривню (ДП Mustang - до 103,50 грн/л, ДП Євро-5 - до 106,50 грн/л). Також на 1 гривню підняли ціни дискаунтери й інші мережі: "Укрнафта" (до 99,90-101,90 грн/л) та UPG (до 100,90-102,90 грн/л).
Незмінні ціни на бензин: Попри стрімке здорожчання дизелю та газу, вартість базових марок бензину (А-95) у ключових мережах залишається стабільною.
Деталізація цін на АЗС 17 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 105,90 грн (+1 грн)
- ДП Євро: 102,90 грн (+1 грн)
- Газ: 50,90 грн (+1 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 103,50 грн (+1 грн)
- ДП Євро-5: 106,50 грн (+1 грн)
- Газ: 51,50 грн (+1)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДП NANO Extro: 106,00 грн
- ДП NANO: 105,00 грн
- Газ: 52,90 грн (+2 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 101,90 грн (+1 грн)
- ДП: 99,90 грн (+1 грн)
- Газ: 48,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДП upgDIESEL: 102,90 грн (+1 грн)
- ДП EURO DIESEL: 100,90 грн (+1,02 грн)
- Газ: 49,90 грн (+1 грн)