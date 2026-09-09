Цены на АЗС снова поползли вверх: сколько стоит бензин, дизель и газ 9 сентября

В Украине выросли цены на топливо в отдельных сетях АЗС. Некоторые операторы повысили стоимость бензина и дизеля еще на 1 гривну за литр.
Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на среду, 9 сентября - в материале РБК-Украина.
На OKKO все виды бензина и дизельного топлива прибавили в цене +1,00 грн/л. Автогаз остался без изменений (44,90 грн/л).
Сеть SOCAR подняла в цене премиальный и стандартный бензин А-95, бензин NANO 100, а также ДТ NANO подорожали на +1,00 грн/л. Цены на ДТ NANO Extro (99,90 грн/л) и автогаз (44,90 грн/л) сохранились на прежнем уровне.
Операторы WOG и "Укрнафта" удержали стоимость всех видов горючего на уровне вторника, 8 сентября.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 9 сентября (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"