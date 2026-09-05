Что будет с курсом и куда вкладывать деньги: прогноз эксперта на следующую неделю

На валютном рынке на следующей неделе не ожидают резких курсовых колебаний. Нацбанк продолжает обеспечивать стабильность рынка, а потребность в валютных интервенциях может оставаться значительной из-за подготовки бизнеса к осенне-зимнему сезону.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой .

Каким будет курс доллара и евро

По прогнозу эксперта, 7-13 сентября курс доллара на межбанке будет находиться в пределах 44,4-44,8 грн. На наличном рынке американская валюта может стоить от 44,3 до 44,8 грн.

Курс евро как на межбанковском, так и на наличном рынке ожидается в пределах 51,5–52,5 грн.

Лесной отметил, что валютные курсы не будут оставаться неизменными, однако амплитуда ежедневных колебаний будет сравнительно небольшой.

На межбанке ежедневные изменения курса могут составлять до 5-15 копеек, в коммерческих банках – до 10-20 копеек, а в обменных пунктах – до 30 копеек.

Почему курс остается относительно стабильным

По словам эксперта, внешняя стабильность валютного рынка в значительной степени обеспечивается постоянным участием Национального банка.

Действующий режим управляемой гибкости позволяет рынку реагировать на изменения спроса и предложения, в то же время НБУ может вмешиваться, чтобы локальные дисбалансы не переросли в неконтролируемые курсовые колебания.

Если спрос на валюту значительно превышает предложение, регулятор осуществляет продажу валюты и уменьшает давление на курс.

Именно поэтому, отмечает Лесной, относительное спокойствие на валютном рынке требует регулярных валютных интервенций.

Что может поддерживать спрос на валюту в сентябре

В сентябре потребность в валютных интервенциях может оставаться значительной из-за подготовки бизнеса к осенне-зимнему сезону.

Предприятия увеличивают закупки энергетического оборудования, импортеры формируют запасы горючего и других ресурсов, а бизнес пытается подготовиться к возможным перебоям в энергетике и логистике.

На спрос на валюту также могут повлиять последствия российских атак на инфраструктуру. Повреждения увеличивают транспортные и производственные расходы, а колебания мировых цен на нефть отражаются на стоимости энергоносителей.

В то же время, по оценке эксперта наличие такого давления не означает резкого обвала гривны, поскольку политика НБУ направлена на минимизацию влияния рыночных рисков.

Что будет на наличном рынке

На наличном рынке на следующей неделе также не ожидают существенных потрясений.

Банки и обменные пункты ориентируются на ситуацию на межбанке, поэтому наличный и безналичный сегменты двигаются почти синхронно.

Даже если в отдельные дни спрос населения на валюту будет превышать предложение на 3-5%, это, по оценке эксперта, не означает формирование ажиотажа.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка, по прогнозу, составит 10-15 копеек.

Средние еженедельные отклонения курса ожидаются в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

Стоит ли обратить внимание на гривневые депозиты

Лесовой также отметил, что в сентябре альтернативой валютным сбережениям могут быть гривневые депозиты.

По его прогнозу, максимальные ставки по таким вкладам могут вырасти до 17,5% годовых, что, по оценке эксперта, позволяет защитить сбережения от инфляции.