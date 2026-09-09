Ціни на АЗС знову поповзли вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 9 вересня

В Україні зросли ціни на пальне в окремих мережах АЗС. Деякі оператори підвищили вартість бензину та дизелю ще на 1 гривню за літр.
Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на середу, 9 вересня - у матеріалі РБК-Україна.
На OKKO усі види бензину та дизельного пального додали в ціні +1,00 грн/л. Автогаз залишився без змін (44,90 грн/л).
Мережа SOCAR підняла в ціні преміальний та стандартний бензин А-95, бензин NANO 100, а також ДП NANO здорожчали на +1,00 грн/л. Ціни на ДП NANO Extro (99,90 грн/л) та автогаз (44,90 грн/л) збереглися на попередньому рівні.
Оператори WOG та "Укрнафта" утримали вартість усіх видів пального на рівні вівторка, 8 вересня.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 9 вересня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"