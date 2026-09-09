Ціни на АЗС знову поповзли вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 9 вересня

Як змінилися ціни на АЗС

На OKKO усі види бензину та дизельного пального додали в ціні +1,00 грн/л. Автогаз залишився без змін (44,90 грн/л).

Мережа SOCAR підняла в ціні преміальний та стандартний бензин А-95, бензин NANO 100, а також ДП NANO здорожчали на +1,00 грн/л. Ціни на ДП NANO Extro (99,90 грн/л) та автогаз (44,90 грн/л) збереглися на попередньому рівні.

Оператори WOG та "Укрнафта" утримали вартість усіх видів пального на рівні вівторка, 8 вересня.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 9 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 9 вересня, середа

OKKO

Бензин Pulls 100: 96,90 грн

Бензин Pulls 95: 89,90 грн

Бензин А-95 Євро: 86,90 грн

ДП Pulls: 99,90 грн

ДП Євро: 96,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 96,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 89,90 грн

Бензин 95 Євро: 86,90 грн

ДП Mustang: 99,90 грн

ДП Євро-5: 96,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 96,90 грн

Бензин NANO 95: 89,90 грн

Бензин А-95: 86,90 грн

ДП NANO Extro: 99,90 грн

ДП NANO: 97,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"