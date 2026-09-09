Цены на АЗС снова поползли вверх: сколько стоит бензин, дизель и газ 9 сентября

В Украине выросли цены на топливо в отдельных сетях АЗС. Некоторые операторы повысили стоимость бензина и дизеля еще на 1 гривну за литр.

Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на среду, 9 сентября - в материале РБК-Украина .

Как изменились цены на АЗС

На OKKO все виды бензина и дизельного топлива прибавили в цене +1,00 грн/л. Автогаз остался без изменений (44,90 грн/л).

Сеть SOCAR подняла в цене премиальный и стандартный бензин А-95, бензин NANO 100, а также ДТ NANO подорожали на +1,00 грн/л. Цены на ДТ NANO Extro (99,90 грн/л) и автогаз (44,90 грн/л) сохранились на прежнем уровне.

Операторы WOG и "Укрнафта" удержали стоимость всех видов горючего на уровне вторника, 8 сентября.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 9 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 9 сентября, среда

OKKO

Бензин Pulls 100: 96,90 грн

Бензин Pulls 95: 89,90 грн

Бензин А-95 Евро: 86,90 грн

ДТ Pulls: 99,90 грн

ДТ Евро: 96,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 96,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 89,90 грн

Бензин 95 Евро: 86,90 грн

ДТ Mustang: 99,90 грн

ДТ Евро-5: 96,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 96,90 грн

Бензин NANO 95: 89,90 грн

Бензин А-95: 86,90 грн

ДТ NANO Extro: 99,90 грн

ДТ NANO: 97,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"