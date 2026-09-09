Цены на АЗС снова поползли вверх: сколько стоит бензин, дизель и газ 9 сентября
В Украине выросли цены на топливо в отдельных сетях АЗС. Некоторые операторы повысили стоимость бензина и дизеля еще на 1 гривну за литр.
Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на среду, 9 сентября - в материале РБК-Украина.
Как изменились цены на АЗС
На OKKO все виды бензина и дизельного топлива прибавили в цене +1,00 грн/л. Автогаз остался без изменений (44,90 грн/л).
Сеть SOCAR подняла в цене премиальный и стандартный бензин А-95, бензин NANO 100, а также ДТ NANO подорожали на +1,00 грн/л. Цены на ДТ NANO Extro (99,90 грн/л) и автогаз (44,90 грн/л) сохранились на прежнем уровне.
Операторы WOG и "Укрнафта" удержали стоимость всех видов горючего на уровне вторника, 8 сентября.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 9 сентября (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 9 сентября, среда
OKKO
- Бензин Pulls 100: 96,90 грн
- Бензин Pulls 95: 89,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 86,90 грн
- ДТ Pulls: 99,90 грн
- ДТ Евро: 96,90 грн
- Газ: 44,90 грн
WOG
- Бензин 100: 96,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 89,90 грн
- Бензин 95 Евро: 86,90 грн
- ДТ Mustang: 99,90 грн
- ДТ Евро-5: 96,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 96,90 грн
- Бензин NANO 95: 89,90 грн
- Бензин А-95: 86,90 грн
- ДТ NANO Extro: 99,90 грн
- ДТ NANO: 97,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 83,90 грн
- Бензин А-95: 80,90 грн
- Бензин А-92: 78,90 грн
- ДТ (Energy): 92,90 грн
- ДТ: 90,90 грн
- Газ: 42,90 грн