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Ціни на АЗС знову поповзли вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 9 вересня

09:17 09.09.2026 Ср
2 хв
Преміальний бензин уже майже по 90 грн за літр
aimg Марія Кучерявець
Ціни на АЗС знову поповзли вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 9 вересня Фото: АЗС продовжують підіймати ціни на бензин та дизель (Getty Images)
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В Україні зросли ціни на пальне в окремих мережах АЗС. Деякі оператори підвищили вартість бензину та дизелю ще на 1 гривню за літр.

Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на середу, 9 вересня - у матеріалі РБК-Україна.

Як змінилися ціни на АЗС

На OKKO усі види бензину та дизельного пального додали в ціні +1,00 грн/л. Автогаз залишився без змін (44,90 грн/л).

Мережа SOCAR підняла в ціні преміальний та стандартний бензин А-95, бензин NANO 100, а також ДП NANO здорожчали на +1,00 грн/л. Ціни на ДП NANO Extro (99,90 грн/л) та автогаз (44,90 грн/л) збереглися на попередньому рівні.

Оператори WOG та "Укрнафта" утримали вартість усіх видів пального на рівні вівторка, 8 вересня.

Ціни на АЗС знову поповзли вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 9 вересня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 9 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 9 вересня, середа

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 96,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 89,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 86,90 грн
  • ДП Pulls: 99,90 грн
  • ДП Євро: 96,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 96,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 89,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 86,90 грн
  • ДП Mustang: 99,90 грн
  • ДП Євро-5: 96,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 96,90 грн
  • Бензин NANO 95: 89,90 грн
  • Бензин А-95: 86,90 грн
  • ДП NANO Extro: 99,90 грн
  • ДП NANO: 97,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 83,90 грн
  • Бензин А-95: 80,90 грн
  • Бензин А-92: 78,90 грн
  • ДП (Energy): 92,90 грн
  • ДП: 90,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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