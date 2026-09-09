Ціни на АЗС знову поповзли вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 9 вересня
В Україні зросли ціни на пальне в окремих мережах АЗС. Деякі оператори підвищили вартість бензину та дизелю ще на 1 гривню за літр.
Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на середу, 9 вересня - у матеріалі РБК-Україна.
Як змінилися ціни на АЗС
На OKKO усі види бензину та дизельного пального додали в ціні +1,00 грн/л. Автогаз залишився без змін (44,90 грн/л).
Мережа SOCAR підняла в ціні преміальний та стандартний бензин А-95, бензин NANO 100, а також ДП NANO здорожчали на +1,00 грн/л. Ціни на ДП NANO Extro (99,90 грн/л) та автогаз (44,90 грн/л) збереглися на попередньому рівні.
Оператори WOG та "Укрнафта" утримали вартість усіх видів пального на рівні вівторка, 8 вересня.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 9 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 9 вересня, середа
OKKO
- Бензин Pulls 100: 96,90 грн
- Бензин Pulls 95: 89,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 86,90 грн
- ДП Pulls: 99,90 грн
- ДП Євро: 96,90 грн
- Газ: 44,90 грн
WOG
- Бензин 100: 96,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 89,90 грн
- Бензин 95 Євро: 86,90 грн
- ДП Mustang: 99,90 грн
- ДП Євро-5: 96,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 96,90 грн
- Бензин NANO 95: 89,90 грн
- Бензин А-95: 86,90 грн
- ДП NANO Extro: 99,90 грн
- ДП NANO: 97,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 83,90 грн
- Бензин А-95: 80,90 грн
- Бензин А-92: 78,90 грн
- ДП (Energy): 92,90 грн
- ДП: 90,90 грн
- Газ: 42,90 грн