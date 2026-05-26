RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Цены на АЗС снизились: где искать самое дешевое топливо 26 мая

10:07 26.05.2026 Вт
2 мин
Сразу на 1 гривну снизилась цена на популярное топливо
aimg Мария Кучерявец
Фото: сегодня на АЗС "топливный штиль" с приятным бонусом (Getty Images)

Пока бензин и дизель держат позиции, для владельцев авто с ГБО есть хорошие новости - две популярные сети заправок пересмотрели свои прайсы в пользу кошельков водителей.

Сколько стоит топливо на АЗС во вторник, 26 мая - собрало РБК-Украина в материале.

Читайте также: Как получить кэшбэк за топливо и покупки и на что его потратить

Главное:

  • Снижение цены на газ: OKKO и WOG снизили стоимость сжиженного газа на 1 гривну по сравнению с понедельником.
  • Стабильность по другим позициям: Цены на все виды бензина и дизельного топлива (ДТ) на популярных АЗС остаются на уровне вчерашнего дня.
  • Где без изменений по газу: Сети SOCAR и "Укрнафта" полностью сохранили прайсы понедельника, включая стоимость газа.

Наиболее заметное изменение за сутки - синхронное снижение стоимости автогаза в сетях-гигантах OKKO и WOG.

Оба ритейлера сбросили с литра сразу по 1,00 грн. Если еще вчера газ там стоил 48,90 грн, то сегодня цена зафиксировалась на отметке 47,90 грн.

Стоимость светлых нефтепродуктов (А-95, премиальных марок и ДТ) на популярных АЗС без изменений.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 26 мая (инфографика РБК-Украина)

Разница между самым дорогим предложением на обычный А-95 (SOCAR - 79,99 грн) и самым дешевым ("Укрнафта" - 74,90 грн) составляет 5,09 грн на литре, что оставляет пространство для выбора водителей в зависимости от кошелька.

Государственная "Укрнафта", среди названых АЗС, традиционно предлагает самые низкие цены на все виды топлива, в том числе и на газ, который здесь стоит 45,90 грн (что на 2-3 гривны дешевле, чем у частных сетей).

Детализация цен на АЗС 26 мая, вторник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн.
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЦеныЦены в УкраинеЦены на бензинБензинДизтопливоГазУкрнафтаОККОWOG