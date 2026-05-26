Цены на АЗС снизились: где искать самое дешевое топливо 26 мая

Главное: Снижение цены на газ : OKKO и WOG снизили стоимость сжиженного газа на 1 гривну по сравнению с понедельником.

: OKKO и WOG снизили стоимость сжиженного газа на 1 гривну по сравнению с понедельником. Стабильность по другим позициям : Цены на все виды бензина и дизельного топлива (ДТ) на популярных АЗС остаются на уровне вчерашнего дня.

: Цены на все виды бензина и дизельного топлива (ДТ) на популярных АЗС остаются на уровне вчерашнего дня. Где без изменений по газу: Сети SOCAR и "Укрнафта" полностью сохранили прайсы понедельника, включая стоимость газа.

Наиболее заметное изменение за сутки - синхронное снижение стоимости автогаза в сетях-гигантах OKKO и WOG.

Оба ритейлера сбросили с литра сразу по 1,00 грн. Если еще вчера газ там стоил 48,90 грн, то сегодня цена зафиксировалась на отметке 47,90 грн.

Стоимость светлых нефтепродуктов (А-95, премиальных марок и ДТ) на популярных АЗС без изменений.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 26 мая (инфографика РБК-Украина)

Разница между самым дорогим предложением на обычный А-95 (SOCAR - 79,99 грн) и самым дешевым ("Укрнафта" - 74,90 грн) составляет 5,09 грн на литре, что оставляет пространство для выбора водителей в зависимости от кошелька.

Государственная "Укрнафта", среди названых АЗС, традиционно предлагает самые низкие цены на все виды топлива, в том числе и на газ, который здесь стоит 45,90 грн (что на 2-3 гривны дешевле, чем у частных сетей).

Детализация цен на АЗС 26 мая, вторник

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн

Бензин Pulls 95: 82,90 грн

Бензин А-95 Евро: 79,90 грн

ДТ Pulls: 92,90 грн

ДТ Евро: 89,90 грн

Газ: 47,90 грн

WOG

Бензин 100: 89,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн

Бензин 95 Евро: 79,90 грн

ДТ Mustang: 92,90 грн

ДТ Евро-5: 89,90 грн

Газ: 47,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 89,99 грн

Бензин NANO 95: 83,99 грн.

Бензин А-95: 79,99 грн

ДТ NANO Extro: 92,99 грн.

ДТ NANO: 89,99 грн.

Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"