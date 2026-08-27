Цены на АЗС без изменений, но есть нюанс: сколько стоит бензин, дизель и газ 27 августа
Стоимость горючего в ведущих сетях украинских АЗС остается стабильной. Однако на рынке зафиксированы точечные изменения в ассортименте.
Что изменилось на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на четверг, 27 августа - в материале РБК-Украина.
Какие изменения на АЗС в сутки
Самую низкую стоимость на все виды горючего традиционно предлагает сеть "Укрнафта". Бензин А-95 здесь стоит на 4,00 грн/л дешевле, чем у частных АЗС (78,90 грн против 82,90 грн), дизель - на 4,00 грн дешевле (89,90 грн против 93,90 грн), а автогаз - на 1,00-1,60 грн за литр.
Самая высокая стоимость автогаза зафиксирована на WOG (44,50 грн/л), а фирменного дизеля - на SOCAR (97,90 грн/л).
По сравнению со средой, 26 августа, ценники на маркировку не изменились. Единственное изменение коснулось "Укрнафты" - из продажи временно пропал бензин маркировки А-98 (Energy), который накануне предлагали по цене 85,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 27 августа (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 27 августа, четверг
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Pulls: 96,90 грн
- ДТ Евро: 93,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Mustang: 96,90 грн
- ДТ Евро-5: 93,90 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 92,90 грн
- Бензин NANO 95: 85,90 грн
- Бензин А-95: 82,90 грн
- ДТ NANO Extro: 97,90 грн
- ДТ NANO: 94,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- Бензин А-92: 76,90 грн
- ДТ (Energy): 91,90 грн
- ДТ: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн