Ціни на АЗС без змін, але є нюанс: скільки коштують бензин, дизель і газ 27 серпня
Вартість пального у провідних мережах українських АЗС залишається стабільною. Проте на ринку зафіксовано точкові зміни в асортименті.
Що змінилося на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на четвер, 27 серпня - у матеріалі РБК-Україна.
Які зміни на АЗС за добу
Найнижчу вартість на всі види пального традиційно пропонує мережа "Укрнафта". Бензин А-95 тут коштує на 4,00 грн/л дешевше, ніж у приватних АЗС (78,90 грн проти 82,90 грн), дизель - на 4,00 грн дешевше (89,90 грн проти 93,90 грн), а автогаз - на 1,00-1,60 грн за літр.
Найвища вартість автогазу зафіксована на WOG (44,50 грн/л), а фірмового дизеля - на SOCAR (97,90 грн/л).
Порівняно з середою, 26 серпня, цінники на наявні маркування не змінилися. Єдина зміна торкнулася "Укрнафти" - з продажу тимчасово зник бензин маркування А-98 (Energy), який напередодні пропонували за ціною 85,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 27 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 27 серпня, четвер
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
- ДП Pulls: 96,90 грн
- ДП Євро: 93,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Євро: 82,90 грн
- ДП Mustang: 96,90 грн
- ДП Євро-5: 93,90 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 92,90 грн
- Бензин NANO 95: 85,90 грн
- Бензин А-95: 82,90 грн
- ДП NANO Extro: 97,90 грн
- ДП NANO: 94,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- Бензин А-92: 76,90 грн
- ДП (Energy): 91,90 грн
- ДП: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн