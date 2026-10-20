Цены на АЗС идут вверх: сколько стоит бензин, дизель и газ 20 октября

Как изменились цены на АЗС

Главный тренд дня - очередное подорожание дизельного топлива и автомобильного газа большинством крупных операторов рынка, в то время как все виды бензинов сохранили ценовую стабильность.

В частности, в сетях OKKO и WOG дизельное топливо (как стандартное, так и премиальное) подорожало на 1,00 грн за литр. Также на WOG на 1,00 грн/л выросла стоимость автогаза.

Цены на АЗС 20 октября (инфографика РБК-Украина)

Оператор SOCAR поднял цену на премиальный дизель DIESEL NANO Extro на 1,00 грн/л, а автогаз прибавил сразу 1,50 грн/л, достигнув отметки 54,40 грн/л.

Сеть UPG обновила ценники как на дизельное топливо (+1,00 грн/л), так и на автогаз, подорожавший на 1,60 грн/л.

Государственная "Укрнафта" также подняла стоимость автогаза на 1,00 грн/л, оставив цены на другие виды топлива без изменений.

Детализация цен на АЗС 20 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 107,90 грн (+1,00 грн)

ДТ Евро: 104,90 грн (+1,00 грн)

Газ: 51,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 107,50 грн. (+1,00 грн.)

ДТ Евро-5: 104,50 грн. (+1,00 грн.)

Газ: 52,50 грн (+1,00 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 108,00 грн (+1,00 грн)

ДТ NANO: 105,00 грн

Газ: 54,40 грн (+1,50 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 101,90 грн

ДТ: 99,90 грн

Газ: 49,90 грн (+1,00 грн)

UPG