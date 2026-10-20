Цены на АЗС идут вверх: сколько стоит бензин, дизель и газ 20 октября

Во вторник, 20 октября, самые большие сети АЗС в Украине обновили стоимость топлива. Цены на бензин остаются стабильными, в то время как дизельное топливо и автомобильный газ снова подорожали.
Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главный тренд дня - очередное подорожание дизельного топлива и автомобильного газа большинством крупных операторов рынка, в то время как все виды бензинов сохранили ценовую стабильность.
В частности, в сетях OKKO и WOG дизельное топливо (как стандартное, так и премиальное) подорожало на 1,00 грн за литр. Также на WOG на 1,00 грн/л выросла стоимость автогаза.
Оператор SOCAR поднял цену на премиальный дизель DIESEL NANO Extro на 1,00 грн/л, а автогаз прибавил сразу 1,50 грн/л, достигнув отметки 54,40 грн/л.
Сеть UPG обновила ценники как на дизельное топливо (+1,00 грн/л), так и на автогаз, подорожавший на 1,60 грн/л.
Государственная "Укрнафта" также подняла стоимость автогаза на 1,00 грн/л, оставив цены на другие виды топлива без изменений.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG