Ціни на АЗС йдуть вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 20 жовтня

Як змінилися ціни на АЗС

Головний тренд дня - чергове подорожчання дизельного пального та автомобільного газу більшістю великих операторів ринку, тоді як усі види бензинів зберегли цінову стабільність.

Зокрема, у мережах OKKO та WOG дизельне пальне (як стандартне, так і преміальне) подорожчало на 1,00 грн за літр. Також на WOG на 1,00 грн/л зросла вартість автогазу.

Ціни на АЗС 20 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Оператор SOCAR підняв ціну на преміальний дизель DIESEL NANO Extro на 1,00 грн/л, а автогаз додав одразу 1,50 грн/л, сягнувши позначки 54,40 грн/л.

Мережа UPG оновила цінники як на дизельне пальне (+1,00 грн/л), так і на автогаз, який подорожчав на 1,60 грн/л.

Державна "Укрнафта" також підняла вартість автогазу на 1,00 грн/л, залишивши ціни на інші види пального без змін.

Деталізація цін на АЗС 20 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 107,90 грн (+1,00 грн)

ДП Євро: 104,90 грн (+1,00 грн)

Газ: 51,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 107,50 грн (+1,00 грн)

ДП Євро-5: 104,50 грн (+1,00 грн)

Газ: 52,50 грн (+1,00 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 108,00 грн (+1,00 грн)

ДП NANO: 105,00 грн

Газ: 54,40 грн (+1,50 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 101,90 грн

ДП: 99,90 грн

Газ: 49,90 грн (+1,00 грн)

UPG