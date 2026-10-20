Ціни на АЗС йдуть вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 20 жовтня

У вівторок, 20 жовтня, найбільші мережі АЗС в Україні оновили вартість пального. Ціни на бензин залишаються стабільними, тоді як дизельне пальне та автомобільний газ знову подорожчали.
Скільки коштує бензин, ДП та автогаз на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головний тренд дня - чергове подорожчання дизельного пального та автомобільного газу більшістю великих операторів ринку, тоді як усі види бензинів зберегли цінову стабільність.
Зокрема, у мережах OKKO та WOG дизельне пальне (як стандартне, так і преміальне) подорожчало на 1,00 грн за літр. Також на WOG на 1,00 грн/л зросла вартість автогазу.
Оператор SOCAR підняв ціну на преміальний дизель DIESEL NANO Extro на 1,00 грн/л, а автогаз додав одразу 1,50 грн/л, сягнувши позначки 54,40 грн/л.
Мережа UPG оновила цінники як на дизельне пальне (+1,00 грн/л), так і на автогаз, який подорожчав на 1,60 грн/л.
Державна "Укрнафта" також підняла вартість автогазу на 1,00 грн/л, залишивши ціни на інші види пального без змін.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG