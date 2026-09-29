Цены на АЗС держатся на максимуме. Сколько стоит бензин и дизель 29 сентября

Цены на АЗС на утро вторника, 29 сентября, держат на максимальных отметках. Впрочем, уже несколько дней стоимость топлива остается неизменной.

Ситуация на АЗС

На ОККО и WOG держатся одинаковые цены на топливо. Премиальный бензин и дизель перешли критическую отметку и держатся на уровне 102,90 грн за литр. Бензин 95 в сетях обойдется в 95,90-92,90 грн., а газ в сетях неизменно 45,50 грн.

SOCAR держит более высокие цены на рынке. Премиальное топливо здесь также перешагнуло предел в 100 грн и за литр топлива придется заплатить 104 грн. Бензин 95 в сети стоит 97,90-94,90 грн, а газ и здесь по 45,50 грн.

"Укрнафта" держит самые низкие цены. Дизель здесь держится на грани - 99,90 и 97,90 грн за литр. Самый дорогой бензин на "Укрнафте" стоит 91,90 грн, а обычный 95 здесь можно купить по 88,90 и 86,90 грн. Газ в сети "Укрнафта" тоже держится ниже остальных - 42,90 грн.

Фото: цены на АЗС 29 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 29 сентября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 102,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

102,90 грн Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 102,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 104,00 грн

ДТ NANO: 103,00 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"