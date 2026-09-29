Цены на АЗС держатся на максимуме. Сколько стоит бензин и дизель 29 сентября
Цены на АЗС на утро вторника, 29 сентября, держат на максимальных отметках. Впрочем, уже несколько дней стоимость топлива остается неизменной.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на АЗС
На ОККО и WOG держатся одинаковые цены на топливо. Премиальный бензин и дизель перешли критическую отметку и держатся на уровне 102,90 грн за литр. Бензин 95 в сетях обойдется в 95,90-92,90 грн., а газ в сетях неизменно 45,50 грн.
SOCAR держит более высокие цены на рынке. Премиальное топливо здесь также перешагнуло предел в 100 грн и за литр топлива придется заплатить 104 грн. Бензин 95 в сети стоит 97,90-94,90 грн, а газ и здесь по 45,50 грн.
"Укрнафта" держит самые низкие цены. Дизель здесь держится на грани - 99,90 и 97,90 грн за литр. Самый дорогой бензин на "Укрнафте" стоит 91,90 грн, а обычный 95 здесь можно купить по 88,90 и 86,90 грн. Газ в сети "Укрнафта" тоже держится ниже остальных - 42,90 грн.
Фото: цены на АЗС 29 сентября (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 29 сентября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 102,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 102,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 104,00 грн
- ДТ NANO: 103,00 грн
- Газ: 45,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 99,90 грн
- ДТ: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн