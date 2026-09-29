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Цены на АЗС держатся на максимуме. Сколько стоит бензин и дизель 29 сентября

09:38 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС держатся на максимуме. Сколько стоит бензин и дизель 29 сентября Фото: цены на АЗС держатся на максимуме 29 сентября (Getty Images)
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Цены на АЗС на утро вторника, 29 сентября, держат на максимальных отметках. Впрочем, уже несколько дней стоимость топлива остается неизменной.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на АЗС

На ОККО и WOG держатся одинаковые цены на топливо. Премиальный бензин и дизель перешли критическую отметку и держатся на уровне 102,90 грн за литр. Бензин 95 в сетях обойдется в 95,90-92,90 грн., а газ в сетях неизменно 45,50 грн.

SOCAR держит более высокие цены на рынке. Премиальное топливо здесь также перешагнуло предел в 100 грн и за литр топлива придется заплатить 104 грн. Бензин 95 в сети стоит 97,90-94,90 грн, а газ и здесь по 45,50 грн.

"Укрнафта" держит самые низкие цены. Дизель здесь держится на грани - 99,90 и 97,90 грн за литр. Самый дорогой бензин на "Укрнафте" стоит 91,90 грн, а обычный 95 здесь можно купить по 88,90 и 86,90 грн. Газ в сети "Укрнафта" тоже держится ниже остальных - 42,90 грн.

Цены на АЗС держатся на максимуме. Сколько стоит бензин и дизель 29 сентября

Фото: цены на АЗС 29 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 29 сентября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 102,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 102,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн
  • ДТ NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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