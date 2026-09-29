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Ціни на АЗС тримаються на максимумі. Скільки коштує бензин та дизель 29 вересня

09:38 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Ціни на АЗС тримаються на максимумі. Скільки коштує бензин та дизель 29 вересня Фото: ціни на АЗС тримаються на максимумі 29 вересня (Getty Images)
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Ціни на АЗС станом на ранок вівторка, 29 вересня, тримають на максимальних позначках. Втім, вже кілька днів вартість пального залишається незмінною.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на АЗС

На ОККО та WOG тримаються однакові ціни на пальне. Преміальний бензин та дизель тут перейшли критичну позначку і тримаються на рівні 102,90 грн за літр. Бензин 95 у мережах обійдеться у 95,90-92,90 грн, а газ у мережах незмінно 45,50 грн.

SOCAR тримає вищі ціни на ринку. Преміальне пальне тут також перещило межу у 100 грн і за літр пального доведеться заплатити 104 грн. Бензин 95 у мережі коштує 97,90-94,90 грн, а газ і тут по 45,50 грн.

"Укрнафта" тримає найнижчі ціни. Дизель тут тримається на межі - 99,90 та 97,90 грн за літр. Найдорожчий бензин на "Укрнафті" коштує 91,90 грн, а звичайний 95-й тут можна купити по 88,90 та 86,90 грн. Газ у мережі "Укрнафта" теж тримається нижче інших - 42,90 грн.

Ціни на АЗС тримаються на максимумі. Скільки коштує бензин та дизель 29 вересня

Фото: ціни на АЗС 29 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 29 вересня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 102,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 102,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 104,00 грн
  • ДП NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
Читайте також: НБУ знизив курс долара та євро: як подорожчання пального вплине на валютний ринок України
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