Цены на АЗС: Тимошенко заявила об отсутствии оснований для подорожания топлива

По словам политика, сегодня нет никаких объективных оснований для повышения цен на украинские нефтепродукты.

Она подчеркнула, что ситуация на заправках вызывает справедливое возмущение у граждан, поскольку именно они вынуждены оплачивать последствия паники и хаоса.

"Меня, как и всех украинцев, возмущает то, что происходит сейчас на автозаправках. Абсолютно необоснованно повысили цены на топливо: бензин, дизтопливо. Спекуляция стала главным признаком торговли нефтепродуктами", - отметила Тимошенко.

Отдельное внимание лидер "Батькивщины" уделила работе государственного предприятия "Укрнафта".

По ее словам, компания первой и наиболее существенно подняла цены, что, отмечает парламентарий, является недопустимым для государственного сектора.

"У меня вопрос: а кто реально кладет эти деньги себе в карман? Кто без зазрения совести и стыда творит панику и хаос на АЗС, ежедневно шокируя своими ценами на топливо? Однако никто этого не замечает: ни НАБУ, ни САП, ни правительство, ни Антимонопольный комитет", - заявила она.

Тимошенко также подчеркнула необходимость профессионального подхода к управлению энергетической отраслью.

Она выразила удивление отсутствием нормативных актов, которые бы ограничивали подобные ценовые скачки на государственных предприятиях.

В связи с ситуацией на рынке топлива, лидер "Батькивщины" потребовала вызвать в Верховную Раду в следующий вторник ответственных чиновников. Они, убеждена Тимошенко, должны отчитаться о причинах роста цен и ситуацию с ценообразованием на "Укрнафте".

Также политик настаивает на немедленном вмешательстве Антимонопольного комитета в ситуацию на рынке.