Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Цены на АЗС: Тимошенко заявила об отсутствии оснований для подорожания топлива

14:59 06.03.2026 Пт
2 мин
Юлия Тимошенко заявила о масштабной спекуляции на топливном рынке, которую вынуждены оплачивать украинцы
aimg Александр Мороз
Тимошенко выступила с жесткой критикой текущей ситуации на АЗС (фото: Getty Images)

Стремительный рост цен на бензин и дизельное топливо на украинских АЗС является необоснованным, а текущая ситуация на рынке нефтепродуктов имеет признаки спекуляции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в Facebook.

Читайте также: Новый поворот в деле Тимошенко: НАБУ вернуло изъятые во время обыска средства

По словам политика, сегодня нет никаких объективных оснований для повышения цен на украинские нефтепродукты.

Она подчеркнула, что ситуация на заправках вызывает справедливое возмущение у граждан, поскольку именно они вынуждены оплачивать последствия паники и хаоса.

"Меня, как и всех украинцев, возмущает то, что происходит сейчас на автозаправках. Абсолютно необоснованно повысили цены на топливо: бензин, дизтопливо. Спекуляция стала главным признаком торговли нефтепродуктами", - отметила Тимошенко.

Отдельное внимание лидер "Батькивщины" уделила работе государственного предприятия "Укрнафта".

По ее словам, компания первой и наиболее существенно подняла цены, что, отмечает парламентарий, является недопустимым для государственного сектора.

"У меня вопрос: а кто реально кладет эти деньги себе в карман? Кто без зазрения совести и стыда творит панику и хаос на АЗС, ежедневно шокируя своими ценами на топливо? Однако никто этого не замечает: ни НАБУ, ни САП, ни правительство, ни Антимонопольный комитет", - заявила она.

Тимошенко также подчеркнула необходимость профессионального подхода к управлению энергетической отраслью.

Она выразила удивление отсутствием нормативных актов, которые бы ограничивали подобные ценовые скачки на государственных предприятиях.

В связи с ситуацией на рынке топлива, лидер "Батькивщины" потребовала вызвать в Верховную Раду в следующий вторник ответственных чиновников. Они, убеждена Тимошенко, должны отчитаться о причинах роста цен и ситуацию с ценообразованием на "Укрнафте".

Также политик настаивает на немедленном вмешательстве Антимонопольного комитета в ситуацию на рынке.

