Цены на АЗС могут упасть: какое топливо будет дешеветь и что повлияет на стоимость

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Какова ситуация со стоимостью топлива в феврале

В январе рост цен на АЗС произошел в частности из-за новых акцизов. Так, акциз на сжиженный газ вырос на 1,3 гривны за литр, на бензин - на 1,5 гривны, на дизель – на целых 2 гривны. Однако это не единственные факторы, потому что также значительно подорожала нефть.

"В начале января цена на нефть выросла почти на 10% – с 75 до 82 долларов за баррель. Это, в свою очередь, повлекло за собой повышение цен на топлива, которые подорожали примерно на 2,5-3 гривны. Увеличение стоимости топлива в основном стало следствием роста акцизов, хотя, возможно, цена дизельного топлива повысилась несколько больше. Изменения в цене на нефть были менее заметны", – рассказал в комментарии РБК-Украина директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По его словам, в феврале наблюдается определенное охлаждение на рынке нефти. Цена нефти не вернулась к предыдущему уровню, и сейчас она колеблется в пределах 76-78 долларов за баррель марки Brent. Соответственно, цены на топливо несколько снизились.

Эксперт добавляет, что разница между ценами пока стабильна, но сейчас наблюдается пик "мертвого сезона" – потребление топлива минимальное, а его запасов немало. Поэтому есть высокая вероятность того, что в ближайшем будущем цены могут еще немного снизиться.

"Я уверен, что потенциал для снижения цен на гривну есть. Основной фактор –низкий спрос. Продажи сейчас фактически отсутствуют, поэтому их нужно стимулировать, а лучший способ – снижение цены. Поэтому вероятно, что цены на все виды топлива, такие как А-98, А-95, А-92 и дизель, могут снизиться. Однако по газу ситуация другая. Газ, по моему мнению, не имеет значительного потенциала для снижения, поскольку его цена уже стабильна. А вот нефтепродукты – бензин и дизель – действительно могут подешеветь", –отмечает Куюн.

Когда начнут падать цены

Эксперт уточняет, что снижение цен на заправках Украины может произойти еще до начала этой весны. При этом он указывает, что сейчас АЗС держат высокие цены из-за того, что они не выросли полностью на ту величину, которую диктовал рост акциза и рост цен на нефть.

"Цены на бензин и дизель должны были бы вырасти на 4 гривны, а фактически повысились лишь на 3 или даже на 2,50. Это означает, что цены не полностью отразили прогнозируемое повышение. Причина – низкий спрос. Никто не хотел резко повышать цены, потому что наблюдается отсутствие спроса. Таким образом, они пытались удержать цены на уровне, чтобы не потерять еще больше продаж. В результате, не достигли желаемого дохода", – объясняет он.

Относительно снижения спроса Сергей Куюн объясняет, что это сезонное явление, что обычно продолжается даже в течение марта, который, по его словам, в последние годы для украинских автомобилистов стал еще одним зимним. Когда потребление вырастет, это может повлиять на цены, которые будут быстрее реагировать на изменения.

"Сейчас, когда есть большой запас топлива, это не дает возможности ценам быстро меняться, они остаются инертными. Однако когда потребление растет, продукты быстро оборачиваются, и цены быстрее реагируют на снижение. То есть изменения уже могли бы произойти, если бы сейчас был активный сезон. Но на данный момент мы этого не видим", – утверждает он.

При этом директор "Консалтинговой группы А-95" добавляет, что на стоимость топлива в Украине еще может повлиять ситуация на мировых рынках. В частности, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что будет работать над снижением цен на нефть. Он уже обратился к странам ОПЕК и хочет стимулировать добычу нефти в Америке. По мнению Куюна, благодаря увеличению добычи сырья цена нефти может упасть более чем на 5 долларов.

Какие сейчас цены на АЗС

По состоянию на 20 февраля украинские АЗС повысили среднюю стоимость бензина А-95 на 1 копейку, доведя ее до 56,90 гривны за литр. Однако цена на уровне 56,87-56,90 гривен за литр оставалась стабильной еще с 6 февраля, после повышения на 6 копеек.

По информации "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на украинских заправках на 20 февраля составляют:

бензин А-95 премиум: 60,19 гривны за литр;

бензин А-95: 56,90 гривны за литр;

бензин А-92: 54,06 гривны за литр;

дизельное топливо: 55,29 гривны за литр;

газ: 37,05 гривны за литр.

Стоимость нефтепродуктов на разных АЗС может варьироваться в пределах 7-10 гривен. Например, автозаправочная станция "Авантаж 7" продает литр бензина А-95 в среднем по 52,95 гривны, тогда как на заправочных станциях сети "SOCAR", "ОККО" и "WOG" этот же литр стоит 59,99 гривны.