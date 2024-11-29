Бензин, дизель и автогаз подешевели за последний месяц: какие цены на АЗС

Розничные цены на бензин и дизель в Украине снизились в ноябре 2024 года. Автогаз также подешевел на АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 31 октября на бензин А-95 составляют 52,51 гривен за литр (-3,20 гривен за месяц), на дизельное топливо 49,58 гривен за литр (--2,36 гривен), на автогаз 34,30 гривен за литр (-0,55 гривен).

Цены на АЗС 29 ноября

Причины изменения цен

Напомним, в Украине с 1 сентября повысили акцизы топливо. Ставки акциза на бензин выросли с 211,5 евро до 242,6 евро, на дизельное топливо со 139,5 евро до 177,6 евро, на автогаз с 52 до 148 евро.

По расчетам авторов проекта, принятие закона приведет к подорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр, дизеля на 1,95 гривен, автогаза на 5,8 гривен за литр.

Автогаз дорожал после значительного повышения акцизов, однако в ноябре начал дешеветь.

Как отметил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, падение цен на бензин вызвали причиной падения цен на бензин стало снижение закупочных цен и окончание сезона активного потребления, что побуждает трейдеров стимулировать продажи.

По прогнозу НБУ, эффект значительных запасов топлива будет иметь достаточно краткосрочный понижающий эффект на цены. По мере их исчерпания и под влиянием дальнейшего повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривны рост цен на топливо ускорится до более 9% в конце 2024 года и почти весь 2025 будет на высоком уровне.

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Сегодня нефть Brent стоит около 73 долларов за баррель. За ноябрь цена не изменилась.