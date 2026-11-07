Цены на АЗС 7 ноября: бензин и дизель дешевеют, а газ растет
В субботу, 7 ноября, украинские сети АЗС переписали стоимость топлива. Главным событием дня стало ощутимое снижение цен в сетях SOCAR и UPG, в то время как автогаз продолжил тенденцию к удорожанию у большинства операторов.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Существенное удешевление топлива на SOCAR: Сеть SOCAR снизила цены на основные марки бензинов сразу на 3,00 грн/л (А-95 - до 92,90 грн/л, NANO 95 - до 95,90 грн/л). Также на 1,00 грн/л подешевело дизельное топливо (NANO - до 107,00 грн/л, NANO Extro - до 110,00 грн/л).
UPG продолжает снижать цены на А-95: После вчерашней корректировки сеть UPG сбросила еще 1,00 грн/л на стандартный бензин А-95 (цена упала до 88,90 грн/л).
Очередная волна роста цен на автогаз: Сжиженный газ прибавил в цене почти по всему рынку. "Укрнафта" подняла ценник на +1,00 грн/л (до 58,90 грн/л), WOG - на +60 коп/л (до 61,50 грн/л), а SOCAR - на +40 коп/л (до 61,90 грн/л).
OKKO держит ценовую паузу: Сеть OKKO сохранила стоимость всех видов топлива и автогаза на уровне предыдущего дня без изменений.
Детализация цен на АЗС 7 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 109,90 грн
- ДТ Евро: 106,90 грн
- Газ: 61,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 109,90 грн
- ДТ Евро-5: 106,90 грн
- Газ: 61,50 грн (+60 коп.)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 103,00 грн
- Бензин NANO 95: 95,90 грн (-3 грн)
- Бензин А-95: 92,90 грн (-3 грн)
- ДТ NANO Extro: 110,00 грн (-1 грн)
- ДТ NANO: 107,00 грн (-1 грн)
- Газ: 61,90 грн (+40 коп.)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 90,90 грн
- Бензин А-95: 87,90 грн
- Бензин А-92: 85,90 грн
- ДТ (Energy): 105,90 грн
- ДТ: 103,90 грн
- Газ: 58,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн (-1 грн)
- ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 59,90 грн