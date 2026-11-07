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Ціни на АЗС 7 листопада: бензин та дизель дешевшають, а газ росте

06:53 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Ціни на АЗС 7 листопада: бензин та дизель дешевшають, а газ росте Фото: скільки коштує пальне сьогодні (Getty Images)
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У суботу, 7 листопада, українські мережі АЗС переписали вартість пального. Головною подією дня стало відчутне зниження цін у мережах SOCAR та UPG, тоді як автогаз продовжив тенденцію до подорожчання в більшості операторів.

Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Суттєве здешевлення пального на SOCAR: Мережа SOCAR знизила ціни на основні марки бензинів одразу на 3,00 грн/л (А-95 - до 92,90 грн/л, NANO 95 - до 95,90 грн/л). Також на 1,00 грн/л подешевшало дизельне пальне (NANO - до 107,00 грн/л, NANO Extro - до 110,00 грн/л).

UPG продовжує знижувати ціни на А-95: Після вчорашнього коригування мережа UPG скинула ще 1,00 грн/л на стандартний бензин А-95 (ціна впала до 88,90 грн/л).

Чергова хвиля зростання цін на автогаз: Скраплений газ додав у ціні майже по всьому ринку. "Укрнафта" підняла цінник на +1,00 грн/л (до 58,90 грн/л), WOG - на +60 коп/л (до 61,50 грн/л), а SOCAR - на +40 коп/л (до 61,90 грн/л).

OKKO тримає цінову паузу: Мережа OKKO зберегла вартість усіх видів пального та автогазу на рівні попереднього дня без змін.

Ціни на АЗС 7 листопада: бензин та дизель дешевшають, а газ росте
Фото: ціни на АЗС 7 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 7 листопада

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 109,90 грн
  • ДП Євро: 106,90 грн
  • Газ: 61,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 109,90 грн
  • ДП Євро-5: 106,90 грн
  • Газ: 61,50 грн (+60 коп)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 103,00 грн
  • Бензин NANO 95: 95,90 грн (-3 грн)
  • Бензин А-95: 92,90 грн (-3 грн)
  • ДП NANO Extro: 110,00 грн (-1 грн)
  • ДП NANO: 107,00 грн (-1 грн)
  • Газ: 61,90 грн (+40 коп)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 90,90 грн
  • Бензин А-95: 87,90 грн
  • Бензин А-92: 85,90 грн
  • ДП (Energy): 105,90 грн
  • ДП: 103,90 грн
  • Газ: 58,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн (-1 грн)
  • ДП upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

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