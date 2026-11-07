Ціни на АЗС 7 листопада: бензин та дизель дешевшають, а газ росте
У суботу, 7 листопада, українські мережі АЗС переписали вартість пального. Головною подією дня стало відчутне зниження цін у мережах SOCAR та UPG, тоді як автогаз продовжив тенденцію до подорожчання в більшості операторів.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
Суттєве здешевлення пального на SOCAR: Мережа SOCAR знизила ціни на основні марки бензинів одразу на 3,00 грн/л (А-95 - до 92,90 грн/л, NANO 95 - до 95,90 грн/л). Також на 1,00 грн/л подешевшало дизельне пальне (NANO - до 107,00 грн/л, NANO Extro - до 110,00 грн/л).
UPG продовжує знижувати ціни на А-95: Після вчорашнього коригування мережа UPG скинула ще 1,00 грн/л на стандартний бензин А-95 (ціна впала до 88,90 грн/л).
Чергова хвиля зростання цін на автогаз: Скраплений газ додав у ціні майже по всьому ринку. "Укрнафта" підняла цінник на +1,00 грн/л (до 58,90 грн/л), WOG - на +60 коп/л (до 61,50 грн/л), а SOCAR - на +40 коп/л (до 61,90 грн/л).
OKKO тримає цінову паузу: Мережа OKKO зберегла вартість усіх видів пального та автогазу на рівні попереднього дня без змін.
Деталізація цін на АЗС 7 листопада
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 109,90 грн
- ДП Євро: 106,90 грн
- Газ: 61,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 109,90 грн
- ДП Євро-5: 106,90 грн
- Газ: 61,50 грн (+60 коп)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 103,00 грн
- Бензин NANO 95: 95,90 грн (-3 грн)
- Бензин А-95: 92,90 грн (-3 грн)
- ДП NANO Extro: 110,00 грн (-1 грн)
- ДП NANO: 107,00 грн (-1 грн)
- Газ: 61,90 грн (+40 коп)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 90,90 грн
- Бензин А-95: 87,90 грн
- Бензин А-92: 85,90 грн
- ДП (Energy): 105,90 грн
- ДП: 103,90 грн
- Газ: 58,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн (-1 грн)
- ДП upgDIESEL: 105,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 59,90 грн