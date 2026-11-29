Цены на АЗС 29 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
В воскресенье, 29 ноября, на украинском рынке топлива зафиксировали полный ценовой штиль. После субботнего масштабного обвала, когда операторы сбросили от 3 до 6 гривен на литре, ни одна из пяти ведущих сетей АЗС сегодня не меняла ценников на стелах.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Полная стабильность на стелах: Сети OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта" и UPG в воскресенье сохранили вчерашние цены на бензины, дизельное топливо и сжиженный газ без корректировок.
Паритет в премиум-сегменте: В сетях OKKO и WOG сохраняются идентичные цены почти на все позиции: стандартный А-95 стоит 81,90 грн/л, обычный дизель - 96,90 грн/л, а автогаз - 61,90 грн/л (различие только в премиальном дизеле: 99,90 грн/л на OKKO против 104,90 грн/л на WOG).
Где сейчас выгоднее всего заправляться: Абсолютное лидерство по самым низким ценам на все основные виды топлива удерживает UPG: стандартный А-95 здесь стоит 76,90 грн/л, обычный дизель - 91,78 грн/л, а сжиженный газ - 59,90 грн/л. Второе место по доступности цен занимает государственная сеть "Укрнафта" (79,90 грн/л за А-95, 93,90 грн/л за дизель и 60,90 грн/л за автогаз).
Детализация цен на АЗС 29 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 91,90 грн
- Бензин Pulls 95: 84,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 81,90 грн
- ДТ Pulls: 99,90 грн
- ДТ Евро: 96,90 грн
- Газ: 61,90 грн
WOG
- Бензин 100: 91,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 84,90 грн
- Бензин 95 Евро: 81,90 грн
- ДТ Mustang: 104,90 грн
- ДТ Евро-5: 96,90 грн
- Газ: 61,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,90 грн
- Бензин NANO 95: 88,90 грн
- Бензин А-95: 85,90 грн
- ДТ NANO Extro: 104,00 грн
- ДТ NANO: 101,00 грн
- Газ: 62,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 79,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДТ (Energy): 93,90 грн
- ДТ: 93,90 грн
- Газ: 60,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 87,90 грн
- Бензин UPG 95: 78,90 грн
- Бензин A-95: 76,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 93,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 91,78 грн
- Газ: 59,90 грн