В начале декабря валютный рынок в Украине, вероятно, будет оставаться относительно стабильным. Приближение рождественско-новогодних праздников может повлиять на поведение украинцев и предложение иностранной валюты в обменниках.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой .

Каким будет курс доллара и евро 30 ноября – 6 декабря

В период с 30 ноября по 6 декабря курс доллара на межбанковском рынке, по прогнозу банкира, будет находиться в пределах 45–45,7 грн. На наличном рынке американская валюта может стоить от 45,2 до 46 грн. Курс евро ожидается в диапазоне 50–51,5 грн.

В начале декабря на валютный рынок будет влиять сезонный фактор – подготовка украинцев к рождественско-новогодним праздникам. После периода распродаж в Черную пятницу граждане будут постепенно увеличивать расходы на подарки, продукты и другие потребности.

В частности, уже 6 декабря в Украине отмечают День святого Николая. В этот период часть людей может использовать накопившиеся валютные сбережения, продавая доллары и евро для финансирования праздничных покупок.

По словам Лесового, это может увеличить предложение иностранной валюты на наличном рынке. В то же время, оснований ожидать значительного ажиотажа вокруг покупки валюты пока нет, а психологическое напряжение на рынке, вероятно, будет постепенно уменьшаться.

Как праздничные расходы повлияют на валютный рынок

Увеличение продаж валюты населением может стать дополнительным фактором стабильности для наличного сегмента. Даже незначительный рост количества людей, продающих доллары и евро, способен влиять на ситуацию в обменниках и сдерживать ситуативные колебания.

В то же время, предпраздничный период может поддерживать спрос на валюту со стороны импортеров, которым нужно оплачивать зарубежные товары. Однако дополнительное предложение валюты от населения на наличном рынке может частично компенсировать этот фактор.

В таких условиях обменники вряд ли будут иметь достаточно оснований для существенного увеличения разницы между курсами купли и продажи. Ожидается, что спрэд будет составлять 0,5–0,6 грн.

Что еще влияет на курс валют в Украине

Дополнительным фактором поддержки валютной стабильности могут стать новости о возможном расширении международного финансирования Украины в 2027 году.

Для Национального банка это важно с точки зрения прогнозируемости финансовой ситуации и перспектив наращивания международных резервов. По оценке банкира, они могут вырасти до 63 млрд долларов.

В то же время среди факторов, которые будут в дальнейшем влиять на валютный спрос, будут оставаться военные риски, значительные потребности импортеров и высокие бюджетные расходы.

Однако при условии достаточных валютных интервенций Национального банка эти обстоятельства не должны привести к резкому нарушению курсового равновесия.

Основные характеристики валютного рынка 30 ноября – 6 декабря

По прогнозу Тараса Лесового, на следующей неделе валютный рынок будет иметь следующие характеристики:

Курсовые коридоры: на межбанке – 45–45,7 грн. за доллар и 50–51,5 грн. за евро; на наличном рынке – 45,2–46 грн. за доллар и 50–51,5 грн. за евро.

на межбанке – 45–45,7 грн. за доллар и 50–51,5 грн. за евро; на наличном рынке – 45,2–46 грн. за доллар и 50–51,5 грн. за евро. Ежедневные курсовые изменения: до 0,05–0,15 грн. на межбанке, до 0,1–0,2 грн. в коммерческих банках и до 0,3 грн. в обменниках.

до 0,05–0,15 грн. на межбанке, до 0,1–0,2 грн. в коммерческих банках и до 0,3 грн. в обменниках. Разница между курсами купли и продажи: на межбанке – до 0,15 грн. за доллар и до 0,2 грн. за евро; в коммерческих банках – до 0,5–0,6 грн. за доллар и до 0,8–1 грн. за евро; в обменниках – до 0,6–1 грн. за доллар и до 1–1,3 грн. за евро.

на межбанке – до 0,15 грн. за доллар и до 0,2 грн. за евро; в коммерческих банках – до 0,5–0,6 грн. за доллар и до 0,8–1 грн. за евро; в обменниках – до 0,6–1 грн. за доллар и до 1–1,3 грн. за евро. Разница курсов покупки на наличном рынке: в коммерческих банках – 0,2–0,3 грн. за доллар и 0,3–0,5 грн. за евро; в обменниках – 0,3–0,5 грн. за доллар и 0,5–0,7 грн. за евро.

в коммерческих банках – 0,2–0,3 грн. за доллар и 0,3–0,5 грн. за евро; в обменниках – 0,3–0,5 грн. за доллар и 0,5–0,7 грн. за евро. Разница курсов продаж на наличном рынке: в коммерческих банках – 0,1–0,2 грн за доллар и 0,2–0,3 грн за евро; в обменниках – 0,3–0,5 грн. за доллар и до 0,5 грн. за евро.

в коммерческих банках – 0,1–0,2 грн за доллар и 0,2–0,3 грн за евро; в обменниках – 0,3–0,5 грн. за доллар и до 0,5 грн. за евро. Разница между курсами межбанка и наличного рынка: в среднем 0,1–0,15 грн.

в среднем 0,1–0,15 грн. Средние недельные отклонения: в пределах 1–1,5% от стартового курса недели.

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