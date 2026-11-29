Ціни на АЗС 29 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
У неділю, 29 листопада, на українському ринку пального зафіксували повний ціновий штиль. Після суботнього масштабного обвалу, коли оператори скинули від 3 до 6 гривень на літрі, жодна з п'яти провідних мереж АЗС сьогодні не змінювала цінники на стелах.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
Повна стабільність на стелах: Мережі OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта" та UPG у неділю зберегли вчорашні ціни на бензини, дизельне пальне та скраплений газ без жодних коригувань.
Паритет у преміум-сегменті: У мережах OKKO та WOG зберігаються ідентичні ціни майже на всі позиції: стандартний А-95 коштує 81,90 грн/л, звичайний дизель - 96,90 грн/л, а автогаз - 61,90 грн/л (відмінність лише у преміальному дизелі: 99,90 грн/л в OKKO проти 104,90 грн/л у WOG).
Де зараз найвигідніше заправлятися: Абсолютне лідерство за найнижчими цінами на всі основні види пального утримує UPG: стандартний А-95 тут коштує 76,90 грн/л, звичайний дизель - 91,78 грн/л, а скраплений газ - 59,90 грн/л. Друге місце за доступністю цін посідає державна мережа "Укрнафта" (79,90 грн/л за А-95, 93,90 грн/л за дизель та 60,90 грн/л за автогаз).
Деталізація цін на АЗС 29 листопада
OKKO
- Бензин Pulls 100: 91,90 грн
- Бензин Pulls 95: 84,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 81,90 грн
- ДП Pulls: 99,90 грн
- ДП Євро: 96,90 грн
- Газ: 61,90 грн
WOG
- Бензин 100: 91,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 84,90 грн
- Бензин 95 Євро: 81,90 грн
- ДП Mustang: 104,90 грн
- ДП Євро-5: 96,90 грн
- Газ: 61,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,90 грн
- Бензин NANO 95: 88,90 грн
- Бензин А-95: 85,90 грн
- ДП NANO Extro: 104,00 грн
- ДП NANO: 101,00 грн
- Газ: 62,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 79,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДП (Energy): 93,90 грн
- ДП: 93,90 грн
- Газ: 60,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 87,90 грн
- Бензин UPG 95: 78,90 грн
- Бензин A-95: 76,90 грн
- ДП upgDIESEL: 93,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 91,78 грн
- Газ: 59,90 грн