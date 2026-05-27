Цены на АЗС 27 мая: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

10:15 27.05.2026 Ср
2 мин
Разница в ценах на топливо между сетями достигает 7 грн за литр
aimg Мария Кучерявец
Фото: одна из сетей АЗС обновила ценники на автогаз (Getty Images)

Пока одна из сетей обновила стоимость автогаза, на украинских АЗС продолжает сохраняться заметный разрыв. Самая большая экономия - на бензине и премиальном топливе, где разница между АЗС существенная.

РБК-Украина рассказывает, где сегодня дешевле всего заправить авто и как изменились цены на популярных АЗС.

Главное:

  • Наибольшая разница зафиксирована на бензин А-95: покупая его на "Укрнафте" (74,90 грн), водитель сэкономит 5,09 грн на каждом литре по сравнению с ценой на SOCAR (79,99 грн).
  • Премиальный бензин: разница между 95-м (Energy) от "Укрнафты" (76,90 грн) и премиальным NANO 95 от SOCAR (83,99 грн) составляет 7,09 грн/л.
  • Дизельное топливо: на обычном ДТ разница между этими сетями составляет 3,09 грн/л, а на премиальном дизеле - 4,09 грн/л.
  • Автомобильный газ: здесь наименьший разрыв. Даже после снижения цены на SOCAR, газ на "Укрнафте" все равно стоит на 2,09 грн/л дешевле (45,90 грн против 47,99 грн).

Как изменились цены на АЗС за сутки

Мониторинг данных свидетельствует о том, что сети OKKO, WOG и "Укрнафта" полностью сохранили стабильность: стоимость всех видов бензина, дизеля и газа в этих сетях 27 мая соответствует показателям вторника, 26 мая.

Единственные изменения произошли в сети SOCAR. Автомобильный газ там подешевел на 1 гривну - его цена снизилась с 48,99 грн/л (26 мая) до 47,99 грн/л (27 мая).

Фото: стоимость топлива на популярных АЗС в Украине по состоянию на 27 мая (инфографика РБК-Украина)

Цены на остальные виды топлива (бензин и ДТ) на SOCAR остались неизменными.

Детализация цен на АЗС 27 мая, среда

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн.
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

