Цены на АЗС 27 мая: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

Главное: Наибольшая разница зафиксирована на бензин А-95: покупая его на "Укрнафте" (74,90 грн), водитель сэкономит 5,09 грн на каждом литре по сравнению с ценой на SOCAR (79,99 грн).

на каждом литре по сравнению с ценой на SOCAR (79,99 грн). Премиальный бензин: разница между 95-м (Energy) от "Укрнафты" (76,90 грн) и премиальным NANO 95 от SOCAR (83,99 грн) составляет 7,09 грн/л.

Дизельное топливо: на обычном ДТ разница между этими сетями составляет 3,09 грн/л , а на премиальном дизеле - 4,09 грн/л.

, а на премиальном дизеле - Автомобильный газ: здесь наименьший разрыв. Даже после снижения цены на SOCAR, газ на "Укрнафте" все равно стоит на 2,09 грн/л дешевле (45,90 грн против 47,99 грн).

Как изменились цены на АЗС за сутки

Мониторинг данных свидетельствует о том, что сети OKKO, WOG и "Укрнафта" полностью сохранили стабильность: стоимость всех видов бензина, дизеля и газа в этих сетях 27 мая соответствует показателям вторника, 26 мая.

Единственные изменения произошли в сети SOCAR. Автомобильный газ там подешевел на 1 гривну - его цена снизилась с 48,99 грн/л (26 мая) до 47,99 грн/л (27 мая).

Цены на остальные виды топлива (бензин и ДТ) на SOCAR остались неизменными.

Детализация цен на АЗС 27 мая, среда

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн

Бензин Pulls 95: 82,90 грн

Бензин А-95 Евро: 79,90 грн

ДТ Pulls: 92,90 грн

ДТ Евро: 89,90 грн

Газ: 47,90 грн

WOG

Бензин 100: 89,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн

Бензин 95 Евро: 79,90 грн

ДТ Mustang: 92,90 грн

ДТ Евро-5: 89,90 грн

Газ: 47,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 89,99 грн

Бензин NANO 95: 83,99 грн.

Бензин А-95: 79,99 грн

ДТ NANO Extro: 92,99 грн.

ДТ NANO: 89,99 грн.

Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"