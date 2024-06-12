Во сколько украинцам обойдется окрошка и выгодно ли готовить блюдо дома

В жаркие летние дни окрошка становится альтернативой борщу и супу для многих украинцев. Это холодное первое блюдо легко приготовить, но также его предлагают в меню многих заведений.

Цена продуктов для окрошки

Для приготовления окрошки (холодника) по классическому рецепту понадобятся огурцы, редис, картофель, зелень, зеленый лук. Мясную составляющую выбирают по вкусу: вареная колбаса, отварная говядина или курятина. То же касается и заправки. Это могут быть кефир, квас, простокваша, минеральная вода со сметаной или майонезом.

По данным сетей супермаркетов, на 3-литровую кастрюлю окрошки стоимость овощей будет такой:

Картофель – 10,5 грн за 300 г (средняя цена за 1 кг – 35 грн).

за 300 г (средняя цена за 1 кг – 35 грн). Огурцы – 14,97 грн за 300 г (средняя цена 49,99 грн/кг)

за 300 г (средняя цена 49,99 грн/кг) Редис – 7 грн за 200 г (средняя цена 35 грн/кг)

за 200 г (средняя цена 35 грн/кг) Зеленый лук – 15 грн за пучок

за пучок Зелень укропа – 10 грн за 50 г (средняя цена за 100г – 20 грн).

По рецепту для приготовления нужно 4 яйца. Их стоимость составит 14,4 грн, если десяток яиц категории С0 в среднем по магазинам стоит 36,16 грн.

Самая экономная окрошка получится с куриным филе. Его необходимо 300 грамм. Сейчас средняя цена 1 кг филе составляет 160,9 грн, поэтому за мясо птицы придется заплатить 48,27 грн.

Скриншот atbmarket.com

Говядина обойдется в 84,1 грн (300 г) при средней цене за 1 кг – 280,54 грн.

Тем, кто хочет приготовить крошку с вареной колбасой, придется потратить от 70 грн за 300 г в зависимости от торговой марки.

Теперь разберемся с заправкой. Если заливать основу кефиром, стоимость 950 мл составит от 39 грн (например, "Галичанский" 2,5% в сети Varus).

Скриншот varus.ua

Для заправки на воде нужно будет купить 1 л минералки (в среднем 14 грн) и майонез (23 грн за 150 г) или сметану 15% (25 грн за баночку 180 г). То есть по рецепту как на кефире, так и на воде со сметаной или майонезом стоимость заправки составит около 40 грн.

Таким образом, цена самой дешевой домашней окрошки с курицей будет равна 160,14 грн (32,03 грн за порцию 300 г).

Холодник с говядиной обойдется в 195,97 грн (39,19 грн/ порция), с колбасой – 181,87 грн (36,38 грн/ порция).

Стоимость окрошки в заведениях Киева

Сеть "Пузата хата" предлагает блюдо под названием "Холодный суп" с колбасой за 76 грн (порция 360 г). Есть и меньшая порция 240 г за 50 грн.

Скриншот puzatahata.ua

В меню кафе "Рукола" есть окрошка на кефире с курицей и с ветчиной за 129 грн (300 г).

Скриншот rukola4.choiceqr.com

В пиццериях il Molino также есть окрошка в сезонном меню. За порцию блюда на воде со сметаной и куриным филе нужно заплатить 125 грн.

В сети "МАМА МАНАНА" предлагают окрошку по-грузински с куриным мясом под айраном. Цена за порцию 300 г – 185 грн.

Скриншот mamamanana.com.ua

Готовое блюдо можно приобрести в кулинариях супермаркетов. К примеру, в Varus 300 г окрошки обойдется в 57,45 грн, в сети Novus – 56,7 грн. В "Сільпо" цена на мясную окрошку с кефиром и вареной колбасой 44,7 грн (300 г).

В итоге приготовить окрошку дома получается дешевле. Однако стоит добавить, что при определении цены домашнего блюда не учитывались расходы на воду, электричество и непосредственно стоимость "кухонного труда".

При подготовке материала использовались: данные портала Минфин и Мерзе супермаркетов Novus, Varus, АТБ, "Сильпо", меню заведений "Пузата хата", "Рукола", il Molino, "МАМА МАНАНА".