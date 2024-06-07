ua en ru
Пт, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что будет с ценами на овощи и фрукты летом и скажутся ли на стоимости отключения света

Киев, Пятница 07 июня 2024 06:00
UA EN RU
Что будет с ценами на овощи и фрукты летом и скажутся ли на стоимости отключения света Фото: будут ли расти цены из-за отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

Летом в Украине созревают почти все локальные овощи и фрукты, поэтому их стоимость не будет высокой. Однако в дальнейшем ситуация с ценами может измениться из-за сложной ситуации в энергетике.

Подробнее о том, каких цен на продукты ждать летом и повлияют ли на них перебои со светом, – в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

"Индекс борща" падает. Что происходит со стоимостью овощей

Цены на овощи в Украине сейчас стабильны и фактически соответствуют прошлогодним.

Своеобразным индикатором стоимости потребительской корзины украинца является "индекс борща" – совокупная цена продуктов, необходимых для приготовления блюда. Если сравнивать во сколько обойдутся овощи на борщ летом 2024 и в 2023-м, то дешевле будет сварить его сейчас.

Руководитель отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" Татьяна Попович рассказала, что стоимость картофеля и свеклы выросла, однако существенно подешевели капуста, лук и морковь.

Что будет с ценами на овощи и фрукты летом и скажутся ли на стоимости отключения светаФото: борщевой набор овощей в 2024 году стоит дешевле (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены на оптовом рынке за год изменились следующим образом:

  • Капуста: стоимость снизилась в 4 раза, с 36,5 грн/кг до 8 грн/кг.
  • Картофель: стоимость выросла в 3 раза, с 6 грн/кг до 20 грн/кг.
  • Свекла: стоимость выросла в 5 раз, с 6 грн/кг до 29 грн/кг.
  • Лук: стоимость снизилась в 2 раза, с 45 грн/кг до 26,5 грн/кг.
  • Морковь: стоимость снизилась в 2 раза, с 49 грн/кг до 20 грн/кг.

Таким образом, основные овощные ингредиенты для борща в прошлом году стоили 142,5 грн, а в июне 2024 – 103,5 грн.

Салатный набор и ягода. Прогноз цен на лето

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка также отмечает, что овощи продаются по прошлогодней стоимости, и цена будет постепенно снижаться соответственно сезонности.

Эксперт рассказал, что сейчас увеличивается предложение огурцов, что снижает общую цену. В настоящее время оптовая цена составляет 36 грн/кг.

В супермаркетах огурцы стоят чуть дороже. РБК-Украина промониторило цены: в АТБ – 47,89 грн/кг, в "Сильпо" – 45 грн/кг, в Varus – 46,9 грн/кг, на рынках цена составляет от 45 грн/кг.

Что будет с ценами на овощи и фрукты летом и скажутся ли на стоимости отключения светаСкриншот shop.silpo.ua

По прогнозу Максима Гопки, помидоры начнут дешеветь уже с середины июня, сейчас цена – 65 грн/кг (опт).

Стоимость в магазинах такая: АТБ – 68,89 грн/кг, Varus – 94,9 грн, Novus – 69,99 грн/кг. На рынках столицы помидоры стоят в среднем от 75 грн/кг.

Что будет с ценами на овощи и фрукты летом и скажутся ли на стоимости отключения светаСкриншот atbmarket.com

Как говорит эксперт, приятно удивило предложение клубники в этом сезоне, что отражается и на цене – 40 грн/кг (опт). Практически вся ягода от украинского производителя.

В супермаркетах цены пока достаточно высокие: 109,9 грн/кг – в Varus, 111,8 грн/кг – в "Сильпо", 99,98 грн/кг – в Novus. Однако на столичных рынках и ярмарках 6 июня можно было купить клубнику за 60 грн/кг (ягоды небольшого размера). На крупную клубнику цена стартует от 70 грн за килограмм.

Что будет с ценами на овощи и фрукты летом и скажутся ли на стоимости отключения светаФото: цены на клубнику снижаются (Getty Images)

Повлияют ли отключения света на цены

Цены на сезонные овощи и фрукты летом могут варьироваться в зависимости от нескольких факторов: урожайность, спрос и предложение, логистика и снабжение, а также энергетические затраты.

Из-за повреждений критической инфраструктуры в результате обстрелов РФ состояние украинской энергетики сейчас очень сложное. Участились отключения света, выросли тарифы на электричество. Украина уже сталкивалась с подобной ситуацией. Следствием этого был рост стоимости продуктов, ведь производители закладывали в цену дополнительные затраты.

РБК-Украина расспросило экспертов, повлияют ли перебои со светом на стоимость овощей и фруктов в этом году.

По мнению Татьяны Попович, если будут частые отключения света, цены могут расти из-за затрат на генераторы для теплиц. Аналогичная ситуация наблюдалась в предыдущие годы, когда дополнительные расходы на энергию повышали стоимость овощей и фруктов.

Со своей стороны Максим Гопка отметил, что рост цен из-за отключения электричества был характерен в холодный период времени с января по май в 2023 году. В настоящее время затраты на генераторы в теплицах будут не существенными, ведь расходы минимальны. Поэтому сейчас это не должно значительно повлиять на себестоимость.

При подготовке материала использовались: данные сетей украинских супермаркетов, комментарии аналитика УКАБ Максима Гопки и руководительницы отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" во Львове Татьяны Попович.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения света Цены в Украине
NEWS
Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000, - Макрон
Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000, - Макрон
DAILY
10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler 10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев