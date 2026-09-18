''Цена уже должна быть выше, но идут консультации с Кабмином'': Сергей Куюн о ситуации на АЗС

– Дизель приблизился вплотную к 100 грн за литр – так называемой психологической отметки. Следует ли водителям ожидать, что в ближайшее время он пересечет отметку 100 грн и на сколько еще может вырасти цена?

– Достоверность этого очень велика. На самом деле, цена уже должна быть выше. Но мы видим, что идут консультации с правительством, все же ищут варианты, как сдержать цены.

Вчера, например, Кабмин принял очень серьезный пакет постановлений, направленный, в частности, на страхование военных рисков, льготное кредитование строительства объектов энергетической и топливной сферы, а также ликвидацию последствий вражеских атак и пополнение оборотного капитала.

Цены у нас растут из-за рекордных котировок для всей нефтяной отрасли за всю историю. На этой неделе этот рекорд составил 1644 доллара за тонну. А позавчера был исторический рекорд стоимости бензина – 1377 долларов за тонну. Это толкает цены вверх по всему миру.

Сейчас цены на дизтопливо поставили на паузу в надежде, что мировая цена развернется. Последние два дня она действительно немного просела, но расчетная стоимость все равно указывает на потенциал для дальнейшего роста. И пока это выше 100 грн.

– Видим, что бензин активно растет в цене. До какого предела он может подорожать еще и почему бензин дорожает каждый день, а дизель держится на уровне 99,90 грн?

– Потому что компании не хотят пересекать эту отметку. А для бензина такой психологической отметки пока нет.

Я думаю, что 92 грн, которые есть – это, в принципе, уже потолок цены на эту марку. Выше он, я думаю, расти уже не должен. Сейчас, тем более если мировой рынок немного притихнет, то, думаю, дальше цена не должна идти.

– От чего зависит, как долго будут такие высокие цены на топливо и есть ли шанс, что они все-таки откатятся назад?

– Они зависят от мировых цен на горючее. Цены летят вверх повсюду. В Германии рекордные цены – 2,5 евро. Во Франции начались перебои на заправочных станциях, не хватает дизельного горючего. В Америке уже сейчас обсуждают запрет экспорта дизельного горючего, потому что цена в отдельных штатах уже больше восьми долларов за галлон.

Таких цен никто еще не видел. Мы не исключение. У нас происходит то же, что и во всем мире. Будет цена на нефть падать – на горючее будет падать, и у нас цены будут снижаться.

А это в свою очередь зависит от того, как будут развиваться события на Ближнем Востоке. И здесь прогнозировать что-то очень сложно.

Фото: цены на топливо на АЗС по состоянию на 18 сентября (коллаж РБК-Украина)

– Работают АЗС сейчас себе в убыток? Если да, то каковы и есть ли риск их закрытия или экономии на качестве?

– Думаю, ситуация разная в зависимости от сети.

У крупных национальных компаний есть запас горючего, то есть более дешевого. Соответственно, они могут миксовать дешевые запасы с дорогими новыми поступлениями.

А у малых компаний нет запасов. У них есть только дорогие новые поступления. И потому у них явный ущерб: оптом покупают сегодня по 96–97 грн., а продают по 98–99 грн. То есть 1–2 грн у них наценка. И это при том, что 3 грн – это расходы заправочных станций. Итак, 1 грн – это твой ущерб.

А национальные сети балансируют где-то у безубыточности. За счет старых запасов у них еще, в принципе, экономика складывается. Но опять-таки каждый день эти старые дешевые запасы уменьшаются, а доля дорогостоящих новых ресурсов увеличивается.

– К чему готовиться водителям до конца осени? Стабилизируются ли цены или стоит ожидать очередной волны роста?

– Никто не знает, все зависит от хода событий на Ближнем Востоке и еще кучи связанных факторов.

Единственное, что абсолютно вероятно, – это то, что россияне наращивают удары по нашему топливному сектору. Они ищут слабые места, ищут, как нам парализовать поставки горючего. И к этому нужно быть готовым.

А готовиться здесь можно только одним способом – иметь запас горючего. От обычного водителя до муниципалитетов, территориальных общин, промышленных потребителей – все должны иметь запас, если есть возможность его хранить.

Для того чтобы на случай нейтрализации или разрушения какого-то канала поставки нам нужно продержаться неделю-две, пока мы возобновим полноценные поставки.

И это можно сделать с помощью запаса. Поэтому запасы надо делать – кто какие может.

И самое главное, что это же запас, он фактически не просто расходование денег. Ты все равно это горючее используешь, оно не испортится. Если оно даже не пригодится, его все равно можно будет использовать.