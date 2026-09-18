ua en ru
Пт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Бензин снова дорожает, а дизель - на критической черте: какие цены на АЗС 18 сентября

09:08 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Бензин снова дорожает, а дизель - на критической черте: какие цены на АЗС 18 сентября Фото: бензин продолжает дорожать на АЗС (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинские сети автозаправочных станций откорректировали розничные цены на горючее. В частности, сеть ОККО повысила стоимость двух марок бензина, в то время как "Укрнафта" снизила цену на сжиженный газ.

О том, сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на пятницу, 18 сентября - в материале РБК-Украина.

Что изменилось на стелах АЗС

На заправках ОККО премиальный бензин Pulls 95 и стандартный А-95 Евро подорожали на 1 гривну за литр - до 95,90 грн/л и 92,90 грн/л соответственно. Стоимость дизельного горючего и автогаза в сети осталась без изменений.

В то же время, сеть "Укрнафта" снизила стоимость сжиженного газа на 1,70 грн - до 41,20 грн/л. Цены на остальные виды горючего на заправках компании остались на уровне предыдущего дня.

Сети WOG и SOCAR пока удерживают цены на топливо по прежнему по сравнению с 17 сентября.

Дизель на OKKO, WOG, SOCAR и премиальный на "Укрнафте" вплотную приблизился к 100 грн за литр (стоит 99,90 грн/л) и держит эту планку.

Бензин снова дорожает, а дизель - на критической черте: какие цены на АЗС 18 сентября

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 18 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 18 сентября, пятница

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 99,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 99,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 99,9 грн
  • Бензин NANO 95: 96,90 грн
  • Бензин А-95: 93,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 99,90 грн
  • ДТ NANO: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 89,90 грн
  • Бензин А-95: 86,90 грн
  • Бензин А-92: 84,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 41,20 грн
Читайте также: Цены взлетят на все? Что означает для украинцев повышение НДС до 21% и акциза на топливо
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗС ОККО Укрнафта WOG Бензин Цены на бензин Цена на газ Газ Дизтопливо
Новости
РФ массированно атаковала Конотоп: повреждены школа, детсад, бизнес и дома
РФ массированно атаковала Конотоп: повреждены школа, детсад, бизнес и дома
Аналитика
Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым