Бензин снова дорожает, а дизель - на критической черте: какие цены на АЗС 18 сентября

Украинские сети автозаправочных станций откорректировали розничные цены на горючее. В частности, сеть ОККО повысила стоимость двух марок бензина, в то время как "Укрнафта" снизила цену на сжиженный газ.

О том, сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на пятницу, 18 сентября - в материале РБК-Украина .

Что изменилось на стелах АЗС

На заправках ОККО премиальный бензин Pulls 95 и стандартный А-95 Евро подорожали на 1 гривну за литр - до 95,90 грн/л и 92,90 грн/л соответственно. Стоимость дизельного горючего и автогаза в сети осталась без изменений.

В то же время, сеть "Укрнафта" снизила стоимость сжиженного газа на 1,70 грн - до 41,20 грн/л. Цены на остальные виды горючего на заправках компании остались на уровне предыдущего дня.

Сети WOG и SOCAR пока удерживают цены на топливо по прежнему по сравнению с 17 сентября.

Дизель на OKKO, WOG, SOCAR и премиальный на "Укрнафте" вплотную приблизился к 100 грн за литр (стоит 99,90 грн/л) и держит эту планку.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 18 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 18 сентября, пятница

OKKO

Бензин Pulls 100: 99,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 99,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 99,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 99,9 грн

Бензин NANO 95: 96,90 грн

Бензин А-95: 93,90 грн

ДТ NANO Extro: 99,90 грн

ДТ NANO: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"