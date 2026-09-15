В Киеве снова бьют по АЗС: грозит ли это дефицитом горючего и ростом цен

Российские войска снова атаковали автозаправочные станции в Киеве после нескольких дней затишья. Параллельно в последние дни удары по АЗС распространились на запад Украины.

Насколько устойчива система топливообеспечения и может ли возникнуть ажиотажный спрос в столице, – для РБК-Украина рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн .

Удары по АЗС в Киеве

Россия снова атаковала автозаправочные комплексы UKRNAFTA в Киеве – это уже пятая атака на АЗК компании за короткий промежуток времени.

Сегодня под удар попали заправки на левом и правом берегах столицы. На момент атаки они не работали из-за воздушной тревоги. Сотрудники находились в укрытиях, посетителей на территории АЗК не было.

В UKRNAFTA подчеркивают, что намеренно приостанавливают работу заправок во время воздушных тревог, чтобы максимально снизить риски для работников и клиентов. Последние атаки, по словам компании, еще раз подтверждают необходимость таких мер.

Председатель правления АО ''Укрнафта'' Богдан Кукура также отметил, что под ударом оказалась гражданская инфраструктура, которой ежедневно пользуются тысячи человек.

В настоящее время компания оценивает последствия атаки. После этого будет определяться объем восстановительных работ, необходимых на поврежденных объектах.

В UKRNAFTA подчеркивают, что безопасность людей остается приоритетом компании.

Поэтому сеть "Укрнафта" начала устанавливать габионы вокруг своих автозаправочных комплексов в Киеве. Так компания пытается снизить последствия возможных российских ударов по АЗС.

Атаки на АЗС не изменяют ситуацию на рынке

В минувшие выходные Россия впервые атаковала АЗС на западе Украины – были поражены станции на Житомирщине и Ровенщине. Сергей Куюн не считает это изменением тактики, которая могла бы оказать существенное влияние на топливный рынок.

''Там действительно ничего нового не происходит. После 300 станций, атакованных на востоке страны, это, в принципе, просто расширение этого террора'', – сказал эксперт.

По его словам, на востоке Украины после масштабных атак не возник ни дефицита горючего, ни рост цен. Большинство поврежденных станций возобновляют работу.

''Из 300 заправочных станций, которые были атакованы, абсолютное большинство возобновило свою работу'', – отметил Куюн.

Он также пояснил, что интенсивность атак на востоке была связана с возможностью применения различных типов вооружения, в частности FPV-дронов, ''Молний'', ''Ланцетов'' и КАБов. По его словам, в других регионах таких возможностей у россиян нет, поэтому аналогичных масштабов атак ждать не стоит.

Может ли пострадать доставка горючего в Киев

Системные удары по АЗС в центральных и западных областях, по мнению Куюна, не создадут проблем с логистикой горючего. Он обратил внимание на дальность, которую способны преодолевать бензовозы.

''Бензовоз едет – у него запас хода 800 километров. Он выехал из Львова и доехал до Киева – это около 500 км. То есть какая ему разница, есть заправочные станции по дороге или нет?'' – объяснил эксперт.

Кроме того, он считает, что массовый вывод АЗС с работы не состоится. По его словам, в Киеве работают 270 станций, а в области еще 530.

''Суммарно это 800 станций. Это в разы больше, чем действительно нужно. Поэтому никаких последствий это иметь не будет'', – отметил Куюн.

Возможен ли ажиотажный спрос

В то же время, эксперт допускает, что атаки могут спровоцировать краткосрочный ажиотаж среди водителей. Люди могут начать запасаться горючим из-за опасений новых ударов.

''Он может быть, люди могут нервничать. В принципе, россияне именно этого и добиваются. Это террор, когда они расшатывают психику людей, заставляют их стрессировать'', – сказал Куюн.

По его словам, определенная активизация спроса уже наблюдается на отдельных АЗС, однако такая ситуация должна быстро стабилизироваться, если увидят, что дефицита нет.

''Горючего на рынке очень много, всех марок'', – подчеркнул эксперт.

Сколько АЗС атаковали и что происходит с ценами

По данным, которые приводит Куюн, министр энергетики Денис Шмигаль сообщал о более 300 атакованных АЗС с начала заправочного террора. По собственным наблюдениям эксперта, около 80% станций после атак возобновляют работу.

''Поэтому ни в одном регионе нет дефицита горючего или рост цен вследствие этого'', – отметил Куюн.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию с перечнем появившихся накануне атак киевских АЗС на прошлой неделе. По словам эксперта, он может быть настоящим: через два дня пострадали три из 18 станций, которые были в нем указаны.

"Теперь эти удары выглядят как настоящий квест – есть станция в списке или нет?" – сказал Куюн.

Безопасность на АЗС во время тревог

Отдельной проблемой Куюн назвал безопасность людей. По его словам, противодействия атакам ''шахедов'' на АЗС пока фактически нет. В то же время в прифронтовых регионах уже используются защитные конструкции.

''Важнейшим вопросом является безопасность. В тревогу автозаправочная станция точно не самое лучшее место для пребывания'', – подчеркнул Куюн.

Он привел пример временного мобильного укрытия, которое, по его словам, через два дня установили на АЗС ОККО на Одесской трассе. Такие укрытия также есть на UPG на Окружной дороге и на AMIC в Ворзеле.

По словам Куюна, в прифронтовых регионах такие укрытия уже устанавливают десятками. По его мнению, они могут массово появиться и в столице.