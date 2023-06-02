ua ru
Пт, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Цена победы России будет в сотню раз дороже помощи Украине, - Подоляк

Новина українською →
Пятница 02 июня 2023 17:24
Цена победы России будет в сотню раз дороже помощи Украине, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия должна полностью проиграть в войне против Украины, поскольку цена победы врага будет намного выше для мира, чем сегодняшняя помощь нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Если Россия сегодня не проиграет полностью (без всяких компромиссов ради "сохранения лица"), цена реального финала войны будет намного выше, чем сегодняшняя цена поддержки Украины оружием и финансами. В соотношении 1:100. Считайте внимательно", - написал Подоляк.

Заморозка войны и "сохранение лица" Путину

Как отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен, призывы к перемирию или территориальным уступкам Украины лишь играют на руку российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам "земля в обмен на мир" будет представлять собой иллюзорный так называемый "потемкинский мир".

Стоит добавить, что в течение войны отдельные страны призывали к прекращению огня на поле боя и начала диалога между странам. Украина, со своей стороны, неоднократно заявляла о том, что не намерена садиться за стол переговоров со страной-террористом, до тех пор, пока последняя не выведет полностью свои войска с временно оккупированных территорий.

В частности, в октябре 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский принял решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности любого диалога с Путиным, а союзники нашей страны тем временем обещали не вести переговоры об Украине без Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Офис президента
NEWS
Украина может получить от Германии бронетранспортеры Fuchs
Украина может получить от Германии бронетранспортеры Fuchs
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области