Цена победы России будет в сотню раз дороже помощи Украине, - Подоляк

Россия должна полностью проиграть в войне против Украины, поскольку цена победы врага будет намного выше для мира, чем сегодняшняя помощь нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Если Россия сегодня не проиграет полностью (без всяких компромиссов ради "сохранения лица"), цена реального финала войны будет намного выше, чем сегодняшняя цена поддержки Украины оружием и финансами. В соотношении 1:100. Считайте внимательно", - написал Подоляк.

Заморозка войны и "сохранение лица" Путину

Как отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен, призывы к перемирию или территориальным уступкам Украины лишь играют на руку российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам "земля в обмен на мир" будет представлять собой иллюзорный так называемый "потемкинский мир".

Стоит добавить, что в течение войны отдельные страны призывали к прекращению огня на поле боя и начала диалога между странам. Украина, со своей стороны, неоднократно заявляла о том, что не намерена садиться за стол переговоров со страной-террористом, до тех пор, пока последняя не выведет полностью свои войска с временно оккупированных территорий.

В частности, в октябре 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский принял решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности любого диалога с Путиным, а союзники нашей страны тем временем обещали не вести переговоры об Украине без Украины.