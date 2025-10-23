Цена на нефть взлетела после санкций США против России: что это значит для рынка

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,39 доллара, или на 5,4%, до 65,98 доллара за баррель в 10:18 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 3,31 доллара, или на 5,7%, до 61,81 доллара.

По словам аналитика Saxo Bank Оле Хансена, санкции США означают, что нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии, основные покупатели российской нефти, должны будут искать альтернативных поставщиков, чтобы избежать исключения из западной банковской системы.

США заявили о готовности принять дальнейшие меры, призывая Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

На прошлой неделе Великобритания ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российского СПГ.

Фьючерсы на нефть Brent быстро перешли в режим бекордации, поскольку первый месячный контракт на Brent торговался на 1,98 доллара выше контракта с поставкой через шесть месяцев.

Сразу после обнародования санкций США фьючерсы на Brent и WTI выросли более чем на 2 доллара за баррель, чему способствовало неожиданное сокращение запасов в США.

Влияние санкций на рынки нефти будет зависеть от того, как отреагирует Индия, и найдет ли Россия альтернативных покупателей, заявил аналитик UBS Джованни Стауново.

Индия стала крупнейшим покупателем российской сырой нефти со скидкой после начала войны Москвы в Украине. По данным издания, индийские нефтеперерабатывающие заводы, вероятно, резко сократят импорт российской нефти из-за новых санкций.

Частная компания Reliance Industries, главный индийский покупатель российской сырой нефти, планирует сократить или полностью прекратить такой импорт, сообщают два источника, знакомые с этим вопросом.

Но на рынке остается определенный скептицизм относительно того, приведут ли санкции США к фундаментальному сдвигу в спросе и предложении.